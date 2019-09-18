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Украина

Разведение войск на Донбассе: глава Минобороны рассказал, как это будет

19:18 18 сентября 2019 19
Загороднюк
Инф. «ФАКТОВ»

Отведение войск от линии разграничения на Донбассе будет происходить не единомоментно, а поочередно на отдельных участках. С таким уточнением выступил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Глава Минобороны призывает не называть запланированные действия «отступлением». «Это не отступление, а разведение», — заявил министр в интервью Радио Свобода.

«Во-первых, оно не будет одновременно везде, а будет осуществляться участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон. И это абсолютно критично. То есть это не отступление, абсолютно», — убежден Загороднюк.

Генеральный штаб работает над планом разведения сил. «Мы говорили с военными, и с Генштабом, никто не будет делать этого без подготовки… Будем следить, чтобы противоположная сторона также это делала», — заверил министр.

Напомним, летом 2019 года украинская сторона отвела свои силы от линии разграничения в районе Станицы Луганской. Украинская разведка выяснила, что боевики свою часть договоренностей не выполнили: наблюдательные пункты не сняли, ведут активное строительство новых постов в районе разрушенного моста. Несмотря на это руководство Украины приказало готовиться к отводу войск вдоль всей линии разграничения.

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