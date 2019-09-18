Общество и люди

На велосипеде на Майдан: киевлянам предлагают поучаствовать во флешмобе

В Киеве в четверг, 19 сентября, Ассоциация велосипедистов проводит флешмоб «На велосипеде на работу». U-Cycle призывает участников акции перед работой собраться в центре города и провести время в общении с единомышленниками за чашкой кофе. Осенняя акция приурочена к Всемирному дню без авто, который отмечают 22 сентября. Ранее в Киеве велосипедно-пешеходный мост снова попробовали испытать на прочность.

Всех, кто направляется с утра на работу на двухколесном транспорте, приглашают завернуть на Майдан Незалежности (нужна предварительная регистрация). Там участников флешмоба ожидает небольшой завтрак, а также конкурсы и фото на память.

На Майдане Незалежности организуют конкурс Best Corporate Team, в ходе которого определят три самые многочисленные велоколонны, и также проведут конкурс на лучший лук среди участников мероприятия. Для участия в конкурсах нужно зарегистрироваться.

Организаторы акции утверждают, что прогулка на велосипеде способствует повышению уровня гормонов счастья в крови, жизненного тонуса, а еще — росту производительности труда и улучшению качества жизни в мегаполисе.

Заехать на Майдан перед работой можно в одиночку или в составе корпоративной колонны с коллегами.

Программа акции на Майдане «На велосипеде на работу»:

— 7:00 — 7:30 — колонны стартуют из разных районов столицы (для тех, кто не хочет добираться в одиночку);

— 8:00 — 8:30 — встреча на Майдане Незалежности, утренний кофе, музыка и общение;

— 8:30 — 8:40 — подведение итогов конкурса на лучший деловой велосипедный «лук» и Best Corporate Team;

— 8:40 — 8:45 — по традиции на Майдане встреча не обходится без совместного фото;

— 8:45 — 10:00 — дружеское общение за чашкой кофе;

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что до конца сентября будут ремонтировать улицу Пушкинскую, на которой планируется велодорожка. Напомним, что в списке 64 улиц, где должны обустроить веломаршруты, Набережное шоссе. В 2020-м вдоль него начнут строить почти 5-километровую веломагистраль — с зонами отдыха и мастерской. Между Почтовой площадью и мостом Патона появятся асфальтобетонная велодорожка, велопарковка, навигация, LED-освещение, станцией ремонта велобайков. Согласно плану, работы должны начаться следующей весной.

В столице также работает сеть проката общественных велосипедов. Этот сервис открылся 15 октября 2018 года. Пункты вike-sharing обустраивают во всех столичных районах— возле административных зданий, торговых центров, станций метро, учебных заведений, в парках и зонах отдыха (планируется создать всего 264 пункта с двумя тысячами прокатных велобайков). Взять велик напрокат просто: нужно загрузить мобильное приложение и внести плату. Велосипеды оснащены GPS-трекерами, позволяющими «видеть», где находится тот или иной байк.

Фото: avk.org.ua



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