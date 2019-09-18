Заворотнюк стало хуже: Разин сообщил последние новости из больницы

Шоу-бизнес

Состояние здоровья российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой рак мозга, ухудшилось.

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщил в соцсетях продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

«Как сообщил мне источник, который приближен к лечению Анастасии Заворотнюк, состояние здоровья у актрисы ухудшилось, и мы все молимся за нее», — написал он.

Разин призвал отнестись с пониманием к тому, что родственники актрисы отказываются от сбора денег.

«Они не нуждаются ни в каких средствах, потому что все, что можно было сделать, уже сделано. Все, необходимые в таких случаях, процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом», — уверен он.

Продюсер подчеркнул, что «надеется на чудо» и желает Заворотнюк выздоровления — «в любом случае».

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщила, что Заворотнюк самостоятельно дышит и находится в сознании. Значит ли это, что актриса вышла из комы, о которой сообщали росСМИ, не уточняется. Некоторые каналы утверждают, что комы не было.

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