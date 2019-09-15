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Врачи перестали бороться за жизнь Заворотнюк: в больницу срочно приехали муж и мама актрисы
Российские врачи прекратили интенсивное лечение звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, о страшном диагнозе которой сообщалось ранее.
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Причиной прекращения лечения стало ухудшение состояния здоровья актрисы, сообщает Mash.
Позже стало известно, что к актрисе в больницу срочно приехали ее муж и мать.
Отмечается, что Заворотнюк отказалась лечить польская клинка, после чего ее перевезли в Москву. Все, что могли предложить актрисе, — это паллиатив. Но одна из российских клиник все же решила побороться за жизнь Анастасии. Правда, лечение не помогло, а операцию актрисе в ее состоянии нельзя делать.
Ранее сообщалось, что врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому. Кроме того, актрису частично парализовало.
Напомним, что у актрисы, по данным СМИ, последняя стадия рака мозга.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».