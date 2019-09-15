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Врачи перестали бороться за жизнь Заворотнюк: в больницу срочно приехали муж и мама актрисы

8:14 15 сентября 2019 2369
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российские врачи прекратили интенсивное лечение звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, о страшном диагнозе которой сообщалось ранее.

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Причиной прекращения лечения стало ухудшение состояния здоровья актрисы, сообщает Mash.

Позже стало известно, что к актрисе в больницу срочно приехали ее муж и мать.

Отмечается, что Заворотнюк отказалась лечить польская клинка, после чего ее перевезли в Москву. Все, что могли предложить актрисе, — это паллиатив. Но одна из российских клиник все же решила побороться за жизнь Анастасии. Правда, лечение не помогло, а операцию актрисе в ее состоянии нельзя делать.

Ранее сообщалось, что врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому. Кроме того, актрису частично парализовало.

Напомним, что у актрисы, по данным СМИ, последняя стадия рака мозга.

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