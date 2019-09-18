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Заворотнюк вышла из комы: росСМИ сообщили сенсацию
О состоянии российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой якобы четвертая стадия рака головного мозга, поступают весьма противоречивые данные. Пока родные «няни Вики» хранят молчание, в росСМИ появляется сомнительная информация.
Как сообщает КП.ру, ссылаясь на свои источники в медицинских кругах, Анастасия вышла из комы и дышит самостоятельно.
«Анастасия находится в сознании и дышит самостоятельно, несмотря на сообщения СМИ об её критическом состоянии. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое», — сообщает также телеграм-канал Baza.
Официально, медики не комментируют заболевание актрисы. В клинике даже не подтверждают, что Заворотнюк находится у них.
Ранее сообщалось о том, что актриса впала в кому и находится в критическом состоянии. В больнице ее взяли под круглосуточную охрану, чтобы оградить от настойчивого внимания СМИ. За фото больной актрисы медперсоналу обещают огромные деньги.
Горем семьи пользуются аферисты. Неизвестный мужчина, назвавшийся Алексеем Степановым, другом семьи, опроверг критическое состояние Анастасии. Он заявил, что никакого рака у нее нет, мол, она отдыхает в Ялте и готова позже дать интервью за кругленькую сумму.
Рядом с Заворотнюк находятся ее мама и муж Петр Чернышев, навещает дочь Анна. Она впервые отреагировала на слухи о болезни мамы, поблагодарила за поддержку и попросила оставить их семью в покое.
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