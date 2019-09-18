Общество и люди

Михайлово чудо: что нельзя делать 19 сентября

19 сентября отмечается церковный праздник Михайлово чудо.

В этот день вспоминают, как Архангел Михаил в IV столетии спас от разрушения храм в городе Хонех, повернув вспять воду, которая могла его затопить.

Также в этот день существует несколько правил и запретов, которые не нарушаются многими поколениями христиан.

Что нельзя делать 19 сентября?

В этот день нельзя тяжело работать. Также нельзя заставлять работать за себя кого-то.

Нельзя работать на земле, готовить, печь пироги или хлеб.

Нельзя собирать чернику.

Нельзя не отвечать на вопросы.

Нельзя мыть голову (говорят, «смоешь весь ум»).

Нельзя ссориться и повышать голос.

Нельзя выбрасывать еду (остатки пищи отдают животным).

Что обязательно нужно делать?

В этот день в храмах ставят общую свечу и служат молебен.

Обязательно стоит мириться с теми, с кем в ссоре.

Планировать новые дела.

Ходить в гости и веселиться.

А еще говорят, если 19 сентября весь день помогать людям, то можно попросить у Михаила исполнение желания.

Приметы на Михайлово чудо

Если день теплый, то осень будет долгой.

Если на деревьях есть изморозь, то зима будет снежной.

Если осиновый лист ложится изнанкой вверх, то зима будет теплой, если наоборот — холодной.

Если листья на верхушке березы еще зеленые — это к ранней зиме.

Ранее мы писали, что нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи.

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