Усекновение главы Иоанна Предтечи: что запрещено делать 11 сентября

Общество и люди

11 сентября отмечается большой церковный праздник — Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — в память о мученической смерти предшественника Иисуса Христа в 32 году н. э.

Почему такое название праздника

Как повествуют евангелисты Матфей и Марк, а также церковные предания, Ирод Антипа, правитель Галилеи (после смерти Ирода Великого римский император Август разделил территорию Палестины на четыре части, одной из которых стала Галилея) бросил свою законную жену, дочь аравийского царя Арефы, чтобы сожительствовать с Иродиадой — женой своего брата Филиппа. Иоанн открыто назвал этот поступок недостойным, что очень не понравилось Ироду, а еще больше — Иродиаде. И хотя правитель почитал Иоанна за праведность, все же за такие речи заключил его в темницу.

Через некоторое время Ирод устроил для знатных людей Галилеи пир в честь своего дня рождения. На пиру дочь Иродиады Саломия исполнила танец, так понравившийся разгоряченному вином правителю, что он пообещал в знак благодарности дать девице все, что та попросит, вплоть до половины своего царства. По наущению матери Саломия захотела немедленно получить на блюде голову Иоанна Предтечи. Ирод выполнил свое обещание. Когда голову Крестителя принесли Саломии на блюде, уста убитого пророка в последний раз открылись и произнесли: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Саломия отнесла голову святого своей матери и та, исколов его язык иголками, закопала ее в нечистом месте. Но Иоанна, жена Иродова домоправителя Хузы, тайно перезахоронила святую голову в глиняном сосуде на Елеонской горе (обретение честной главы празднуется 24 февраля), а тело святого его ученики похоронили в Севастии, там, где он был казнен.

Ни один из участников расправы над Предтечей не смог избежать кары Божьей. Переходя зимой небольшую реку Сикорис, Саломия провалилась под лед, и острые льдины так стиснули ей шею, что через некоторое время перерезали ее. Тело утонуло, а голову Саломии на блюде принесли ее матери и Ироду.

Да и самих их постигла ужасная участь: царь Арефа, мстя за бесчестье дочери, пошел на Ирода войной. Ирод потерпел поражение и по воле римского императора Кая Калигулы вместе с Ириадой был отправлен в заточение сначала в Галлию, а затем в Испанию, где их заживо поглотила разверзшаяся земля.

В народе этот день называли Іваном Пiсним — по церковному уставу он отмечается строгим однодневным постом. А простые люди говорили: «Хто з’їсть на Іоанна Хрестителя скоромну їжу, той після смерті в рай не потрапить».

Но более распространенное народное название этого дня — Головосек.

Что категорически запрещено 11 сентября В Головосек нельзя не делать ничего, что может вызвать ассоциации с мученической смертью Иоанна Крестителя. Так, категорически запрещалось петь, танцевать и веселиться — ведь именно песни и танцы на пиру позволили Иродиаде добиться смерти святого. Ни в коем случае нельзя ничего есть с блюда — на такой посуде лежала голова пророка. Нельзя брать в руки нож, топор, лопату и даже швейную иглу или вязальную спицу -- любой режущий и колющий предмет может навести на мысль об орудии убийства. Даже хлеб принято в этот день ломать руками. Не едят в Головосек овощи и фрукты, которые формой и цветом хоть отдаленно напоминают голову или кровь. По той же причине не пьют напитки красного цвета. В этот день не копают картофель, не срывают яблоки, не рубят капусту… А по относительно новым приметам 11 сентября нельзя брать и давать в долг деньги, что-либо отдавать из дома, начинать новые дела и стричься.

Считается, что с 11 сентября начинается осень: «Іван Пісний прийшов, літо красне забрав».

Приметы, связанные с погодой В народе считали, что после Головосека уже не бывает гроз, а если в этот день все-таки прогремит гром, то это предвещает теплую долгую осень. Если замечали в небе журавлиный клин, знали — скоро похолодает и можно ждать ранней зимы. Много грачей — теплая погода продержится еще долго.

Верующие люди обязательно посещают в этот день церковь, чтобы помолиться Иоанну Крестителю за себя и своих близких. Испокон веков считалось, что именно в этот день можно вымолить исцеление от головной боли — молитва перед ликом святого в таких случаях считается самой сильной.

В этот день именины празднуют Иван, Исаакий и Ян.

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