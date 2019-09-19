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Трагедия на футбольном поле: молния ударила в футболистов прямо во время матча (видео)

Во время футбольного матча на Ямайке в игровое поле ударила молния. Об этом пишет Metro.co.uk.

Сообщается, что стихия разбушевалась во время матча между командами «Уолмер Бойс Скул» и «Ямайка Колледж». На 82-й минуте матча игроков и зрителей ослепила яркая вспышка. Вскоре встало понятно, что это был разряд молнии.

Поблизости от места удара находилось два человека, футболисты получили травмы. Они упали на газон и не смогли самостоятельно подняться, их госпитализировали прибывшие врачи.

Помимо этих игроков за помощью к медикам обратились и другие футболисты, которые были на поле. Им тоже потребовалась помощь врачей. Точное число пострадавших не сообщается, о степени повреждений пока тоже нет сведений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вечером 9 августа в Германии 15 футболистов оказались в больнице из-за сильной грозы. Инцидент произошел в городе Розенфельд-Хайлигенциммерн, федеральная земля Баден-Вюртемберг. Спортсмены тренировались на поле, когда в них ударила молния. Один из футболистов потерял сознание. Медики оказали первую помощь пострадавшим на месте, а потом все же приняли решение о госпитализации. Возраст пострадавших — от 19 до 48 лет. Из-за инцидента власти Баварии были вынуждены отменить концерт под открытым небом в Ротенбурге. Тысячам любителей музыки пришлось разойтись.

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