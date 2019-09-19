- 10:58 Болезнь Заворотнюк: врачи решили, как лечить актрису
- 10:51 Легкий рецепт домашнего кетчупа: просто и вкусно
- 10:48 Поиски продолжаются: сделано важное заявление о загадочно исчезнувшем бойце ВСУ
- 10:46 В Белом доме сделали официальное заявление о встрече Зеленского с Трампом
- 10:41 «А вдруг это драгоценности чьей-то бабушки»: семилетний мальчик нашел клад и сдал его в полицию
- 10:40 Большинство моих мужчин были альфонсами: откровенное признание Даши Астафьевой
- 10:34 Зима в начале осени: в сети показали фото первого снега в Буковеле
- 10:09 Мать убила годовалую дочку, втирая ей в десны героин – чтобы быстрее засыпала
- 10:08 В Луганске прогремел мощный взрыв: первые фото с места происшествия
- 09:59 Поджог дома Гонтаревой: экс-главу Нацбанка пригласили в США
- 09:59 Наталья Могилевская захотела изменить гимн Украины
- 09:50 Захват Моста метро в Киеве: в министерстве по делам ветеранов сделали заявление о задержанном
В России задержали шамана, который собирался свергнуть Путина (видео)
Утром в четверг, 19 сентября, в России задержали шамана Александра Габышева из Якутии, который еще весной этого года отправился в пеший поход на Москву, чтобы изгнать президента РФ Владимира Путина, которого он считает порождением темных сил.
«Темные силы» — полицейские, приехавшие на двух автобусах — рано утром задержали Габышева, который остановился на ночевку. РосСМИ пишут, что против шамана могут возбудить дело за «организацию экстремистского сообщества».
В социальных сетях живо отреагировали на задержание Александра Габышева.
Отряд имперской полиции охотится на угрожающего режиму карлика-диктатора шамана-оппозиционера, настигает его и арестовывает.— Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) September 19, 2019
Это не сюжет антиутопии какого-нибудь русского Оруэлла или автора книг о «попаданцах», а сегодняшняя российская реальность. В этой стране всё безнадежно! pic.twitter.com/J4gK9Qd3Sc
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Иван Яковина шутливо предположил, что всевозможные несчастья, которые обрушились на Россию в последнее время (авиакатастрофы, пожары, утечка радиации), вызваны мистическими силами, которые генерирует якутский шаман, идущий в Москву. «Смеялись над якутским шаманом, который идет в Москву низвергнуть в ад „демона“ — Путина. Но заметьте: по мере его приближения к столице России местная оппозиция набирает сил, митинги протеста становятся все более многочисленными, с людей спадает морок, они перестают бояться», — писал журналист в соцсетях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»