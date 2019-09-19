В России задержали шамана, который собирался свергнуть Путина (видео)

Мир

Утром в четверг, 19 сентября, в России задержали шамана Александра Габышева из Якутии, который еще весной этого года отправился в пеший поход на Москву, чтобы изгнать президента РФ Владимира Путина, которого он считает порождением темных сил.

«Темные силы» — полицейские, приехавшие на двух автобусах — рано утром задержали Габышева, который остановился на ночевку. РосСМИ пишут, что против шамана могут возбудить дело за «организацию экстремистского сообщества».

В социальных сетях живо отреагировали на задержание Александра Габышева.

Отряд имперской полиции охотится на угрожающего режиму карлика-диктатора шамана-оппозиционера, настигает его и арестовывает.

Это не сюжет антиутопии какого-нибудь русского Оруэлла или автора книг о «попаданцах», а сегодняшняя российская реальность. В этой стране всё безнадежно! pic.twitter.com/J4gK9Qd3Sc — Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) September 19, 2019

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист Иван Яковина шутливо предположил, что всевозможные несчастья, которые обрушились на Россию в последнее время (авиакатастрофы, пожары, утечка радиации), вызваны мистическими силами, которые генерирует якутский шаман, идущий в Москву. «Смеялись над якутским шаманом, который идет в Москву низвергнуть в ад „демона“ — Путина. Но заметьте: по мере его приближения к столице России местная оппозиция набирает сил, митинги протеста становятся все более многочисленными, с людей спадает морок, они перестают бояться», — писал журналист в соцсетях.





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