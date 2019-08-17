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Приложил руку шаман: в Сети выяснили настоящую причину несчастий режима Путина
Всевозможные несчастья, которые обрушились на Россию в последнее время — авиакатастрофы, пожары, утечка радиации
«Смеялись над якутским шаманом, который идет в Москву низвергнуть в ад „демона“ — Путина. Но заметьте: по мере его приближения к столице России местная оппозиция набирает сил, митинги протеста становятся все более многочисленными, с людей спадает морок, они перестают бояться»,— пишет он.
Также Иван Яковина связал с последними событиями погружение президента РФ на дно Финского залива в батискафе. Он отметил, что этот шаг главе Кремля никак не помог, и когда шаман дойдет до Кремля — действующий режим может рухнуть.
«Одновременно у Путина вываливаются из рук его действительно адские, уродливые и противоестественные орудия убийства. Сначала сгорела очень странная, темная и тайная подлодка „Лошарик“, специально созданная для чудовищных глубин. Потом на испытаниях взорвался (видимо) подводный атомный беспилотник „Посейдон“, создаваемый чтобы нести гибель миллионам людей, причем опять же — из черной пучины океана. Интересно, что между этими событиями Путин в панике залез в батискаф и спустился на дно Финского залива, чтобы умилостивить царящих там властителей тьмы», — считает Яковина.
По мнению журналиста, Путину не помогли все его трюки — шаман с синим лазерным мечом джедая продолжает идти к Москве сквозь тайгу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», шаман из российского региона Якутии Александр Габышев уже почти полгода идёт вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России порождением тёмных сил, с которым под силу справиться только шаману.
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