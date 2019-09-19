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Ангельский голос: мальчик-аутист стал интернет-сенсацией после того, как мать тайно записала на видео его пение

9:21 19 сентября 2019 444
Джастин
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Проживающий в ирландском городе Дублин девятилетний Джастин Кили-Мэй стал интернет-сенсацией после того, как его мать Андреа тайно записала на видео его пение, а дядя выложил ролик в сети.

Мальчик исполняет знаменитую песню Hallelujah. Пользователи интернета назвали исполнение «идеальным». «Он поет, как ангел», «Будущая звезда», «Ангельский голос» — писали в комментариях.

В возрасте трех лет у Джастина выявили аутизм. Как сообщает Daily Mail, среди прочего, он боялся громких звуков, от которых у него начиналась истерика, поэтому родители всегда старались ограждать его от музыки и даже не водили на детские дни рождения. Мать и отец были потрясены, случайно услышав, как поет их сын, который думал, что его никто не видит и попутно занимался другими делами.

Джастин с родителями и братом

Ранее «ФАКТЫ» писали об 11-летнем украинском мальчике с аутизмом, который до четырех лет вообще не говорил, а теперь читает лекции.

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