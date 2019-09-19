Общество и люди

Живые черви: в сети показали, какие конфеты поставляют из России в ОРДЛО (фото)

«Конфеты с живыми червями — снова в продаже!», об этом сообщают в социальной сети жители оккупированной Горловки на Донетчине.

«В черный список — магазин „Анастасия“ по улице Медицинская (Калининский район Горловки. — Авт.). Конфетки отнесу обратно. Не люблю червячков», — это сообщение местной жительницы появилось группе, в которой горловчане постоянно обсуждают свои житейские проблемы.

«Мммм, мясцо», — пишут в комментариях.

«Надо при жизни мстить червям, ибо после смерти они примутся за нас».

«Конфетки с сюрпрайзом специальным».

«Из России с любовью?»

«А откуда же еще? С любовью».

«Традиция!»

Горловчане устало обсуждают избитую тему, поставки в ОРДО просроченных товаров низкого качества из России. Продают такие конфеты по 270 рублей (около 104 грн) за килограмм.

Вообще, в оккупированной Горловке конфеты с червями на полках магазинов, можно сказать, не переводятся.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Донецке покупателю достались сосиски с червями.

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