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Мать убила годовалую дочку, втирая ей в десны героин – чтобы быстрее засыпала (фото, видео)
33-летняя жительница города Бангор (американский штат Мэн) Кимберли Неллиган предстала перед судом по обвинению в убийстве родной дочери. Как сообщает New York Post, женщина втирала в десны годовалой девочки героин — чтобы ребенок «поскорее засыпал». Как установило следствие, на протяжении двух месяцев это происходило по меньшей мере 15 раз. В конце концов ребенок умер от отравления.
Неллиган сначала отрицала, что использовала героин. Однако после показаний, которые дал отец ребенка, заявила, что ей кто-то рассказал, будто это хорошо помогает, когда у ребенка проблемы со сном, и она решила попробовать. И что она не хотела намеренно причинять дочери вред.
Между тем отец девочки утверждает, что Кимберли говорила ему, что использовала героин для этой цели и раньше — когда растила своих старших детей. По ее словам это «обычная рутинная практика».
На заседании суда Кимберли вела себя вызывающе, демонстрируя неприличные жесты и используя нецензурные выражения — это попало на видео.
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