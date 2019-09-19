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Пытался скрыться от полиции: пьяный водитель на Peugeot слетел с моста в Киеве (фото, видео)
В ночь на четверг, 19 сентября, в Киеве возле метро «Черниговская», водитель, убегавший от полиции, слетел с моста и перевернулся. Ранее в столице в ДТП с переворотом попал спешивший на вызов полицейский Renault, который не пропустил зазевавшейся водитель.
Как сообщает «Информатор», правоохранители преследовали водителя Peugeot, который на улице Маяковского «стукнул» автомобиль Skoda и попытался скрыться. Патрульные несколько раз требовали от водителя остановиться, но он лишь добавлял газу. Спускаясь с Братиславской на Броварской проспект, он не сбавляя скорости вошел в поворот, не справился с управлением и слетел с развязки в кювет.
Находившиеся в салоне двое мужчин отделались легкими травмами. Драгер показал, что содержание алкоголя в крови водителя почти в пять раз превышает допустимую норму — 0,97 промилле (при допустимой норме в 0,2).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Черкассами на трассе между селами Мошны и Будище BMW, вылетевший на встречную полосу, врезался в маршрутку с пассажирами. Автобус после лобового столкновения загорелся.
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