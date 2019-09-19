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- 12:32 Представлялись сотрудниками СБУ и «ворами в законе»: в Днепре разоблачили банду вымогателей
Представлялись сотрудниками СБУ и «ворами в законе»: в Днепре разоблачили банду вымогателей (фото)
В Днепре злоумышленники вымогали у бизнесменов сотни тысяч долларов, представляясь то, сотрудниками СБУ, то следователями полиции, то «ворами в законе». Ранее в Днепре похитители жестоко пытали предпринимателя, вымогая у него четыре миллиона гривен.
Как сообщают в Службе безопасности Украины, днепровские злоумышленники угрожали своим жертвам и их семьям физической расправой в случае отказа выплатить крупные суммы. Одного из членов банды задержали во время получения первого «транша» — 100 тысяч долларов из 300 тысяч. Также у предпринимателя требовали подписать документы, позволявшие завладеть его бизнесом.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по ст. 187 (разбой) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители разыскивают и других членов банды вымогателей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице сотрудники СБУ задержали гражданина одной из стран Центральной Азии, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение особо тяжкого преступления. Иностранец незаконно прибыл на территорию Украины, чтобы скрыться от уголовной ответственности за причастность к деятельности международной террористической организации «Исламское государство».
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