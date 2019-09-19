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В поле под Черкассами обнаружили тела мужчин со следами пыток: детали и фото с места происшествия
В Черкасской области около автодороги Киев-Знаменка в Смилянском районе были обнаружены двое убитых мужчин, которых перед смертью, похоже, пытали. Ранее в Николаеве в помещении газовой заправки обнаружили троих убитых работников.
По словам первого заместителя председателя Нацполиции — начальника криминальной полиции Евгения Коваля, на теле погибших были обнаружены множественные следы от ударов и колото-резаные раны.
Правоохранителям по горячим следам удалось задержать двоих мужчин, которых заподозрили в убийстве. По словам Коваля, жителей Черкасс задержали буквально перед тем, как они собрались на поезде покинуть территорию Украины (по некоторым данным, злоумышленники хотели бежать в Россию).
«Задержали злоумышленников за несколько минут до их выезда из города. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи», — отметил Евгений Коваль и добавил, что у задержанных был конфликт с убитыми.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция задержала подозреваемого в убийстве трех человек на АЗС в Николаеве — он оказался бывшим коллегой погибших.
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