«Отмазывал» боевиков: на Донбассе избили прокурора (фото)

Происшествия

«18 сентября в 12:35 в коридоре первого этажа Добропольского горрайонного суда Донецкой области неизвестные напали на 28-летнего работника Константиновской местной прокуратуры и нанесли ему удары кулаками в область живота, а также повредили два колеса припаркованному возле здания автомобилю, марки Ssang Yong Rexton, принадлежащего потерпевшему», — сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Ранее в Киеве компания подвыпивших молодых людей напала на спецназовца.

По данным фактам под процессуальным руководством Константиновской местной прокуратуры было начато досудебное расследование.

Ряд СМИ опубликовали информацию о том, что «избит сотрудник прокуратуры, который „отмазывал“ боевика „ДНР“ от тюрьмы».

В четверг, 19 сентября, «ФАКТАМ» в пресс-службе прокуратуры подтвердили, что нападение было совершено сразу же после того, как в Добропольском горрайонном суде состоялось первое заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры Донецкой области об освобождении от уголовной соответствии 28-летнего жителя ныне оккупированного города Макеевка на Донетчине, который «в период с ноября 2014 по январь 2015, действуя из корыстных и собственных идеологических соображений, участвовал в деятельности террористической организации „ДНР“ на временно оккупированной территории Донбасса, в связи с чем, подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 УК Украины (участие в незаконных вооруженных формированиях)».

Прокуратура ходатайствовала об освобождении бывшего боевика от уголовной ответственности, потому что тот, воспользовался программой СБУ «Тебя ждут дома» и активно сотрудничал с правоохранительными органами.

Фото экс-боевика с его страницы в социальной сети опубликовал ресурс inforpost.com

«Применение процедуры освобождения лица от уголовной ответственности — одна из форм окончания предварительного расследования, используется в соответствии с положениями Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Украины и позволяет реализовывать программу Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома», — сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре.

«По данным досудебного расследования, которое проводилось следственным отделом СБУ в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, было установлено, что указанное лицо не является организатором или руководителем террористической группы или организации… Во время активного сотрудничества с правоохранителями мужчина добровольно сообщил о противоправной деятельности более десятка лиц, скрывающихся на временно оккупированной территории Донецкой области», — подчеркнули в прокуратуре, отметив, что следующее судебное заседание назначено на 23 сентября 2019 года.

«Гражданские активисты говорят, что это вовсе не первый случай, когда террористы после подобной защиты получают право жить среди нас, как ни в чем не бывало», — отмечают в издании, которое с возмущением пишет о том, что прокурор ходатайствует об освобождении боевика.

Да, действительно, это не первый случай, — подтвердили в прокуратуре. «За 2018 год отделом надзора за соблюдением законов органами СБУ и Государственной пограничной службы прокуратуры Донецкой области в суд направлено 12 ходатайств об освобождении лиц от уголовной ответственности — на основании части 2 статьи 258−3 Уголовного Кодекса Украины. В первом полугодии 2019 в суд направлено 15 таких ходатайств», — отметили в прокуратуре Донетичны, отвечая на вопрос «ФАКТОВ».

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о бывшем работнике «военной прокуратуры ДНР» и командире женского танкового экипажа боевиков «ДНР», которые также смогли вернуться к мирной жизни, воспользовавшись программой СБУ «Тебя ждут дома».

А известный волонтер всерьез опасается за свою жизнь из-за угроз матери убитого боевика.

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