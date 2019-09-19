Стиль жизни

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков зодиака

20 сентября — отличный день для решения финансовых дел. А вот долгосрочные задумки следует отложить на потом.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 20 сентября для всех знаков зодиака.

Овен

Внимательнее с финансами. Одиноких представителей знака ожидает приятное приключение, которое может оказать сильное влияние на вашу судьбу.

Телец

Возможны конфликты с родными. Прекрасный день для активных игр, спорта и водных процедур.

Близнецы

Близнецов ждет море работы и море денег. Любимый человек устроит сюрприз.

Рак

У вас много вопросов к любимому человеку, но ответить можете только вы сами.

Лев

Львов ждет настоящее умиротворение. Хорошо бы выехать на природу или пойти в гости.

Дева

Старые друзья нагрянут в гости. Осторожнее с алкоголем, возможны серьезные отравления.

Весы

День прекрасный для любви, но вот с работой все будет не так, как планировалось.

Скорпион

Не перегружайтесь на работе, рискуете заболеть. Родственники сделают неожиданный подарок.

Стрелец

Вам придется тратить деньги на чужого человека. Вечером дома ждет сюрприз.

Козерог

Одиноких Козерогов ждут странные знакомства. Семейные представители знака отдохнут от проблем.

Водолей

Друзья помогут решить бытовые проблемы, если вы попросите. С покупками не спешите.

Рыбы

Рыбам захочется танцев, экзотики. Не сдерживайте себя, отправляйтесь в ночной клуб.

Удачного вам дня!

Напомним, ранее мы публиковали брачный гороскоп.

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