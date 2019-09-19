Стиль жизни

На что обратить внимание: гороскоп на 20 сентября для всех знаков зодиака

20 сентября отдых будет ярким, сны — вещими, а работа принесет прибыль.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 20 сентября для всех знаков зодиака, чтобы вы знали, к чему готовиться.

Овен

Вы можете сегодня стать героями светских хроник или социальных сетей.

Телец

Тельцам стоит помнить, что недопустимо смешивать работу и личную жизнь.

Близнецы

Не спешите увольняться, все наладится. Вечером ждут друзья и застолье.

Рак

Вам придется защищаться от ненужных контактов и провокаций. Устройте семейный ужин.

Лев

Львам следует воздержаться от появления любовного треугольника.

Дева

Родственнику или питомцу понадобится помощь врача. Но все обойдется, берегите нервы.

Весы

На работе будет аврал, дома возможны проблемы с техникой, но к вечеру все наладится.

Скорпион

Не стоит прогибаться. Если вас не устраивает политика начальства, скажите это.

Стрелец

Ваша ревность обижает любимого человек, помните об этом. Вечером побалуйте себя тем, что принесет радость.

Козерог

Если почувствуете плохо себя, следует посетить поликлинику, а не слушать друзей. Избегайте переутомления.

Водолей

Сегодня можно позволить себе почти полностью раскрепоститься. Также можно начинать ремонт.

Рыбы

Если вы недавно расстались с любимым человеком, он может вернуться. Также есть шанс познакомиться с человеком, точно воспроизводящим ваш идеал.

Удачного вам дня!

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп здоровья.

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