Мир

В России в Чечне сгорел торговый центр: появилось видео масштабного пожара

В городе Грозном (РФ) горел торговый комплекс «Гранд-Парк». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС.

«Пожар в торговом центре „Гранд парк“. Горит магазин на первом этаже. На место направлены силы и средства по повышенному рангу вызова», — отметили в МЧС.

Огнем были охвачены два ресторана и магазин со спорттоварами. По предварительной информации, пожар начался в магазине электротоваров на третьем этаже, затем огонь спустился до первого этажа.

Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров.

В тушении пожара задействованы 12 единиц техники и 50 спасателей.

Жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации посетителей.

В настоящий момент возгорание ликвидировано.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском городе Красноярске произошел страшный пожар на улице Гусарова. Возгорание возникло посреди ночи на третьем этаже типового пятиэтажного дома. В огне погибли восемь человек, четверо из них — дети.

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