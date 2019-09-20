В России в Чечне сгорел торговый центр: появилось видео масштабного пожара

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В городе Грозном (РФ) горел торговый комплекс «Гранд-Парк». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС.
«Пожар в торговом центре „Гранд парк“. Горит магазин на первом этаже. На место направлены силы и средства по повышенному рангу вызова», — отметили в МЧС.
Огнем были охвачены два ресторана и магазин со спорттоварами. По предварительной информации, пожар начался в магазине электротоваров на третьем этаже, затем огонь спустился до первого этажа.
Грозный, горит ТЦ Гранд Парк. pic.twitter.com/3Vu3vGMngq— Голый Патриот (@GolyDovolen) 19 сентября 2019 г.
Общая площадь возгорания составила 700 квадратных метров.
В тушении пожара задействованы 12 единиц техники и 50 спасателей.
Жертв удалось избежать благодаря своевременной эвакуации посетителей.
В настоящий момент возгорание ликвидировано.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в российском городе Красноярске произошел страшный пожар на улице Гусарова. Возгорание возникло посреди ночи на третьем этаже типового пятиэтажного дома. В огне погибли восемь человек, четверо из них — дети.
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