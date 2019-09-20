Происшествия

В Бразилии полиция задержала соучастников-супругов, которые эксплуатировали 4-летнюю дочь для создания порно. Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Украины.

«19 сентября, в городе Сан-Паулу (Бразилия) задержали двух женщин за создание и распространение детской порнографии. Ранее был задержан их соучастник — гражданин Бразилии. В то же время дело в отношении их соучастников из Украины уже направлены в суд», — говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования уголовного дела в отношении супругов, которое эксплуатировало свою 4-летнюю дочь для создания порно, работники Департамента киберполиции установили еще несколько человек, которые использовали детей для создания порно. Ими оказались жители Бразилии.

Сообщается, что сообщники-извращенцы с помощью закрытого интернет-канала, обменивались порнографическими видео и делали друг другу заказ по формату изготовления детской порнографии. Видео из Украины направлялись в Бразилию и наоборот.

Информацию о противоправной деятельности украинских любителей детского порно украинские полицейские передали коллегам в Бразилию.

Благодаря полученной информации Федеральная полиция Бразилии в мае задержала одного из соучастников — гражданин Бразилии. Вчера, 19 сентября, во время второй фазы операции были задержаны еще двое женщин, которые использовали собственных детей (5, 6 и 11 лет) для создания порнографического контента на территории Бразилии.

В то же время, дело в отношении их соучастников из Украины уже направлены в суд. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом в Кривом Роге была обнаружена семейная пара, которая насиловала свою дочь, снимая порноролики — возможно, именно об этом случае и говорят правоохранители. Иформация о детском порно, распространяющемся в интернете через TOR-сеть, украинским полицейским поступила от австралийских коллег. Отрабатывая ее, правоохранители установили, откуда и под каким ником загружают ролики, и в дальнейшем вышла на причастных к этому жителей Украины. Установлено, что, вступая в сексуальные отношения со своей дочерью, детское порно снимали 29-летний на данный момент мужчина, уже успевший получить украинское гражданство, и его 30-летняя жена — гражданка одного из государств кавказского региона.

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