- 09:10 На Волыни серьезно горел военный госпиталь: фото с места ЧП
- 08:54 Болезнь Заворотнюк: появились шансы на выздоровление
- 08:53 Колонну войск Путина заметили у границы с Украиной: в сеть слили видео
- 08:53 Появилось видео с мужчиной, который выпрыгнул с четвертого этажа отделения полиции в Ужгороде
- 08:45 Тройное гражданство: боевики придумали новый способ заставить жителей ОРДО получать "паспорта ДНР"
- 08:35 Где смотреть онлайн «Ворскла» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 8-го тура УПЛ
- 08:32 Еще тот "миротворец": Штайнмайеру припомнили его участие в "примирении" России и Грузии
- 08:26 Звезда «Трансформеров» Меган Фокс поощряет шестилетнего сына носить платья и не стыдиться этого
- 08:02 Мир по «формуле Штайнмайера» приведет к детонации конфликта на Донбассе, — Сергей Рахманин
- 07:58 В США дали важный совет Зеленскому по поводу Коломойского
- 07:49 Украинцы — это никто и ничто: профессор киевского вуза учил студентов любить Россию прямо на лекциях
- 07:44 Российские ЦСКА и «Краснодар» пропустили 10 (!) мячей на двоих: видеообзоры матчей Лиги Европы
На Волыни серьезно горел военный госпиталь: фото с места ЧП
В ночь на пятницу, 20 сентября, в Луцке горел гарнизонный военный госпиталь — из медучреждения эвакуировали около сотни человек, в том числе и больных в тяжелом состоянии. Ранее в Минобороны сообщали о задымлении на территории технического арсенала в Калиновке, а местные жители говорили о нескольких взрывах.
Как сообщили в МВД Украины, информация о пожаре на улице Сенатора Левчанивской в Луцке поступила в 2:25. Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что горело порядка 500 «квадратов» крыши.
Из госпиталя эвакуировали 91 человека — пациентов, в том числе и семерых тяжело больных, а также 11 медработников. Больных разместили в Луцкой городской клинической больнице. К счастью, обошлось без пострадавший.
Пожарные к трем часам ночи локализовали пожар, а в 5:00 он был ликвидирован. В данный момент спасатели продолжают разбирать конструкцию и устанавливать причину пожара.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на территории Дымарского лесничества в районе села Новые Соколы Иванковского района возник пожар. Горела травяная подстилка на площади около 4 га. Из-за сильного ветра площадь, охваченная огнем, увеличивалась до 6 га, а местами пожар переходил в верховой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...