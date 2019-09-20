На Волыни серьезно горел военный госпиталь: фото с места ЧП

Происшествия

В ночь на пятницу, 20 сентября, в Луцке горел гарнизонный военный госпиталь — из медучреждения эвакуировали около сотни человек, в том числе и больных в тяжелом состоянии. Ранее в Минобороны сообщали о задымлении на территории технического арсенала в Калиновке, а местные жители говорили о нескольких взрывах.

Как сообщили в МВД Украины, информация о пожаре на улице Сенатора Левчанивской в Луцке поступила в 2:25. Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что горело порядка 500 «квадратов» крыши.

Из госпиталя эвакуировали 91 человека — пациентов, в том числе и семерых тяжело больных, а также 11 медработников. Больных разместили в Луцкой городской клинической больнице. К счастью, обошлось без пострадавший.

Пожарные к трем часам ночи локализовали пожар, а в 5:00 он был ликвидирован. В данный момент спасатели продолжают разбирать конструкцию и устанавливать причину пожара.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на территории Дымарского лесничества в районе села Новые Соколы Иванковского района возник пожар. Горела травяная подстилка на площади около 4 га. Из-за сильного ветра площадь, охваченная огнем, увеличивалась до 6 га, а местами пожар переходил в верховой.

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