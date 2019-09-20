Пролетает снег: в сеть выложили свежее фото из Карпат

Общество и люди

Синоптики прогнозировали, что в пятницу, 20 сентября, ночью температура в Карпатах опустится до минус 2 градусов. Однако на горе Поп Иван Черногорский утром, в 8:00, фиксировалось 4 градуса мороза.

«По состоянию на 08:00 20.09.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно. Ветер западный 1−2 м / с. Температура воздуха -4 ° С. Пролетает мелкий снег», — сообщается на страничке в соцсетях Черногорско горного поисково-спасательного поста, где выложено свежее фото с высокогорья.

В комментариях к этому посту один из интернет-пользователей сообщил, что в долине утром было около нуля. А другой рассказал, что в среду в тех местах уже было холодно: «А к утру на озере Бребенескул (самое высокогорное озеро Украины — 1801 м над уровнем моря) засыпало снегом. На Говерлу уже поднимались под снегом».

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