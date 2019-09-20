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Пролетает снег: в сеть выложили свежее фото из Карпат
Синоптики прогнозировали, что в пятницу, 20 сентября, ночью температура в Карпатах опустится до минус 2 градусов. Однако на горе Поп Иван Черногорский утром, в 8:00, фиксировалось 4 градуса мороза.
«По состоянию на 08:00
В комментариях к этому посту один из интернет-пользователей сообщил, что в долине утром было около нуля. А другой рассказал, что в среду в тех местах уже было холодно: «А к утру на озере Бребенескул (самое высокогорное озеро Украины — 1801 м над уровнем моря) засыпало снегом. На Говерлу уже поднимались под снегом».
Эксклюзивный материал «Осень будет холодной: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшее время» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.