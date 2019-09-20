24.42 / 24.70 26.90 / 27.30
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Пролетает снег: в сеть выложили свежее фото из Карпат

10:03 20 сентября 2019 168
Гора Поп Иван
Инф. «ФАКТОВ»

Синоптики прогнозировали, что в пятницу, 20 сентября, ночью температура в Карпатах опустится до минус 2 градусов. Однако на горе Поп Иван Черногорский утром, в 8:00, фиксировалось 4 градуса мороза.

«По состоянию на 08:00 20.09.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно. Ветер западный 1−2 м / с. Температура воздуха -4 ° С. Пролетает мелкий снег», — сообщается на страничке в соцсетях Черногорско горного поисково-спасательного поста, где выложено свежее фото с высокогорья.

В комментариях к этому посту один из интернет-пользователей сообщил, что в долине утром было около нуля. А другой рассказал, что в среду в тех местах уже было холодно: «А к утру на озере Бребенескул (самое высокогорное озеро Украины — 1801 м над уровнем моря) засыпало снегом. На Говерлу уже поднимались под снегом».

Эксклюзивный материал «Осень будет холодной: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшее время» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер