Мир

В России шамана, хотевшего изгнать Путина из Кремля, упекли в психушку

Якутского шамана Александра Габышева, шедшего пешком в Москву для изгнания из Кремля Путина, однако накануне задержанного российскими силовиками, вернули в Якутию и направили республиканскую психиатрическую больницу.

В Минздраве Якутии сообщили, что в отношении Габышева будут проведены «экспертные мероприятия». «Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни… В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы», — заявили в пресс-службе ведомства.

В соцсетях уже отреагировали на такую «помощь», упомянув советские практики, карательную психиатрию.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Габышев называл президента России Владимира Путина порождением тёмных сил, кровавым демоном, диктатором и фашистом.

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