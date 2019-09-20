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Днем — дождь, ночью — мороз: синоптик дала "зимний" прогноз на выходные
Как и обещали синоптики, в ближайшие выходные в Украине сохранится дождливая, холодная погода. Об этом в Facebook пишет Наталья Диденко.
По ее прогнозу, в ночь на 21 сентября ноль градусов и ниже охватит практически всю территорию, кроме Закарпатья, юго-восточной части и востока. В некоторых областях будет до 3 градусов мороза.
В субботу днем температура воздуха поднимется и будет в пределах + 12 + 15 градусов, на юге — + 14 + 19 градусов.
Дожди пройдут на Житомирщине, Ровенщине, в Днепропетровской области и в восточной части Украины. На остальной территории — без существенных осадков. Ветер будет с северо-запада, 5−12 м / с, порывистый.
В Киеве 21 сентября погода предполагается преимущественно сухой, но холодной и ветреной. Ночью 3 + 5 градусов. В окрестностях возможны заморозки 0−3 градуса, завтра днем около +12 градусов.
В воскресенье, 22 сентября, в столице существенно потеплеет до +20 градусов, будет много солнца, однако с порывистым ветром.
«День осеннего равноденствия, 23 сентября, также ожидается солнечным, однако снова немного похолодает», — пишет синоптик.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Карпатах, на горе Поп Иван Черногорский утром 20 сентября было 4 градуса мороза и шел мелкий снег.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…