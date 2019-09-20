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«Учтивость джентльмена в баре»: Брэд Питт снялся в юмористическом скетче для телешоу (видео)

12:55 20 сентября 2019 57
Брэд Питт
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Кинозвезда Брэд Питт и Джимми Фэллон, комик и ведущий популярного шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon на тлелеканале NBC, вместе снялись в юмористическом скетче для этой программы. Называется он «Учтивость джентльмена в баре».

Видео начинается с того, что Питт замечает сидящего в баре Фэллона и посылает ему с официантом мартини в качестве дружеского приветствия. Тот в ответ присылает Брэду кофе со льдом. После этого они продолжают обмениваться угощениями, стараясь перещеголять друг друга. «Подарки» становятся более экстравагантными. В ход идут пирамида из конфет Ferrero Rocher, башня из морепродуктов, поднос с хот-догами и даже трехъярусный свадебный торт. При этом оба джентльмена становятся все больше недовольны друг другом.

Читайте в «ФАКТАХ»: Приехав покорять Голливуд, я поначалу работал в «Макдоналдсе» за 25 долларов в неделю, — Брэд Питт

В конце концов официант подает обоим счет. Питт, видя сумму в чеке, давится своим напитком. А потом посылает свой счет Джимми, удирая из ресторана и показывая приятелю неприличные жесты обеими руками, стоя за окном на улице.

В скетче Питт не пьет спиртное. Как ранее писали «ФАКТЫ», недавно актер признался, что после разрыва с Анджелиной Джоли он посещал Общество анонимных алкоголиков.

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