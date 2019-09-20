В Киеве возле общежития обнаружили труп (фото)

Происшествия

В Дарницком районе Киева нашли тело мертвого мужчины. Ранее в Киеве обнаружили труп мужчины с гематомами на теле на улице Здолбуновской.

Как сообщает ресурс «Вартові Еспресо», на Дарнице компания приятелей вечером в четверг, 19 сентября, распивала спиртные напитки, после чего стали расходиться.

Погибший остался вместе с двумя мужчинами.

Утром в пятницу у здания нашли его труп с многочисленными ушибами и ссадинами.

В комнате, где выпивала компания, полицейские обнаружили следы крови.

На месте работают следователи, которые пытаются выяснить обстоятельства смерти мужчины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в центре Днепра нашли труп женщины без головы.

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