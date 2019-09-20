- 13:40 Двойная игра Авакова? В минировании Моста метро увидели очевидности странности
- 13:35 В Аргентине всем миром спасали касаток, выбросившихся на берег: в сети появилось впечатляющее видео
- 13:33 Знаменитый голливудский актер был замечен в президентском квартале
- 13:33 20 лет спустя: нашлась женщина, бесплатно кормившая маленького Криштиану Роналду бургерами
- 13:30 "Попейте водички": "слуга народа" Тищенко нахамил журналистке в Раде
- 13:30 Новые осенние тренды в маникюре: листья и бархат
- 13:22 Виктория Булитко посвятила трогательный танец памяти Марины Поплавской
- 13:17 Сколько будет стоить доллар — 20 или 27 гривен
- 13:13 Агентесса боевиков "ЛНР" "помогала" бойцам ВСУ продуктами
- 13:11 Массовое отравление в Тернопольской области: 10 детей оказались в больнице
- 13:09 В Киеве возле общежития обнаружили труп
- 13:04 США увеличивают военный контингент в Польше
В Киеве возле общежития обнаружили труп (фото)
В Дарницком районе Киева нашли тело мертвого мужчины. Ранее в Киеве обнаружили труп мужчины с гематомами на теле на улице Здолбуновской.
Как сообщает ресурс «Вартові Еспресо», на Дарнице компания приятелей вечером в четверг, 19 сентября, распивала спиртные напитки, после чего стали расходиться.
Погибший остался вместе с двумя мужчинами.
Утром в пятницу у здания нашли его труп с многочисленными ушибами и ссадинами.
В комнате, где выпивала компания, полицейские обнаружили следы крови.
На месте работают следователи, которые пытаются выяснить обстоятельства смерти мужчины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в центре Днепра нашли труп женщины без головы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…