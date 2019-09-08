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В Киеве на глазах свидетелей умер избитый мужчина: первые детали, фото и видео с места ЧП
В ночь на 8 сентября в Киеве обнаружили труп мужчины с гематомами на теле. Напомним, в Черкассах после зверского избиения и пребывания в коме умер журналист.
Как сообщает «Информатор», в Киеве очевидцы-молодые люди, которые шли по улице Драгоманова, обратили внимание на странного мужчину с окровавленным лицом. Парни предложили мужчине помощь, но тот сказал, что врачи ему не помогут. Он продолжил идти дальше. Очевидцы проследовали за ним. Мужчина шел и периодически падал.
Когда они дошли до Здолбуновской, мужчина попросил сигарету. Он закурил ее и снова упал. Молодые люди вызвали «скорую», но медики уже не могли ничем помочь.
При осмотре тела на лице были обнаружены гематомы. Также при мужчине нашли записку с именем Лена и номером телефона. Правоохранители связались с женщиной, которая и помогла установить личность погибшего. Она рассказала, что мужчина злоупотреблял алкогольными напитками, а телесные повреждения были еще утром.
Умершему мужчине было 36 лет. Смерть наступила около 11 часов вечера. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следователи.
Точная причина смерти и подробности случившегося выясняются.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП на Окружной дороге в Киеве, где погиб парень, которого выбросили из машины с перерезанным горлом. Похожая история произошла в Славутиче (Киевская область). Там трое мужчин избили четвертого, а затем один из нападавших полоснул жертву ножом, перерезав сонную артерию.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?