Происшествия

В Киеве на глазах свидетелей умер избитый мужчина: первые детали, фото и видео с места ЧП

В ночь на 8 сентября в Киеве обнаружили труп мужчины с гематомами на теле. Напомним, в Черкассах после зверского избиения и пребывания в коме умер журналист.

Как сообщает «Информатор», в Киеве очевидцы-молодые люди, которые шли по улице Драгоманова, обратили внимание на странного мужчину с окровавленным лицом. Парни предложили мужчине помощь, но тот сказал, что врачи ему не помогут. Он продолжил идти дальше. Очевидцы проследовали за ним. Мужчина шел и периодически падал.

Когда они дошли до Здолбуновской, мужчина попросил сигарету. Он закурил ее и снова упал. Молодые люди вызвали «скорую», но медики уже не могли ничем помочь.

При осмотре тела на лице были обнаружены гематомы. Также при мужчине нашли записку с именем Лена и номером телефона. Правоохранители связались с женщиной, которая и помогла установить личность погибшего. Она рассказала, что мужчина злоупотреблял алкогольными напитками, а телесные повреждения были еще утром.

Умершему мужчине было 36 лет. Смерть наступила около 11 часов вечера. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следователи.

Точная причина смерти и подробности случившегося выясняются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП на Окружной дороге в Киеве, где погиб парень, которого выбросили из машины с перерезанным горлом. Похожая история произошла в Славутиче (Киевская область). Там трое мужчин избили четвертого, а затем один из нападавших полоснул жертву ножом, перерезав сонную артерию.

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