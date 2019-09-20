Весь тираж суперкаров lamborghini Sián, стоивших 2,5 млн долларов, раскупили за считаные часы

Наука и технологии

С 12 по 22 сентября во Франкфурте-на-Майне проходил крупнейший в мире международный автосалон — IAA 2019. Тысячи экоактивистов попытались сорвать его работу. Акции протеста против загрязнения окружающей среды прошли 14 и 15 сентября. У места проведения выставки собрались не менее 20 тысяч человек. Они требовали отказаться от использования дизельных и бензиновых двигателей. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новинках автопрома, которые были представлены на 89-м Женевском международном автосалоне.

На открытии Франкфуртского автосалона побывала канцлер Германии Ангела Меркель. Она призвала автоконцерны сконцентрироваться на производстве «более эффективных экологичных автомобилей».

Канцлер Германии Ангела Меркель на открытии Франкфуртского автосалона

Меркель пообещала, что до 2022 года в ФРГ вдоль всех автобанов, а также других автодорог будет установлено достаточное количество зарядных колонок для электромобилей. «Имеющихся сейчас 20 тысяч таких колонок явно мало», — сказала канцлер.

Lamborghini Sián

Легендарная компания Lamborghini представила первый в своей истории серийный гибридный суперкар. Он также получился самым мощным. Название Sián заимствовано из болонского диалекта и переводится как «вспышка» или «молния». Это прямой намек на наличие электрифицированной силовой установки. Она состоит из двигателя V12 объемом 6,5 литра (785 лошадиных сил) и электромотора мощностью 34 силы. Суммарная отдача силовой установки Lamborghini Sián — 819 лошадиных сил. При этом узел e-motor впервые для низковольтных гибридов напрямую связан с колесами, что позволяет передвигаться на низкой скорости и двигаться задним ходом на одной электротяге. В качестве источника электроэнергии в Sián используется не литийионная батарея, а суперконденсатор. Максимальная скорость превышает 350 километров в час. Уникальная особенность Sián — активные охлаждающие заслонки в задней части кузова. Они изготовлены из «умного материала», реагирующего на температуру выхлопных газов. Чем больше нагрузка, тем больше заслонки открываются и тем больше тепла отводится от двигателя. Франкфуртский экземпляр гибрида был выкрашен в зеленый Verde Gea с золотистыми акцентами Oro Electrum. Двухдверный салон отделан кожей Poltrona Frau и украшен элементами, напечатанными на 3D-принтере. Компания заявила, что изготовит всего 63 таких автомобиля и будет продавать их по 2,5 миллиона долларов за экземпляр. Сообщается, что весь тираж Sián раскупили за считаные часы!

Audi AI:TRAIL quattro

Audi удивила посетителей Франкфуртского автосалона концептом AI: TRAIL quattro. Такими видят дизайнеры немецкой компании будущие внедорожники. Длина автомобиля 4,15 метра, ширина — 2,15 метра, а высота — 1,67 метра. Дорожный просвет составляет 340 миллиметров, и достигнуто это в том числе за счет установки 22-дюймовых колес с покрышками шириной 850 миллиметров. С таким клиренсом можно форсировать броды глубиной до полуметра. В конструкции Audi AI: TRAIL quattro используются сталь, алюминий и углеволокно. Вес — 1750 килограммов. Силовая установка состоит из четырех электромоторов, каждый из них соединен с отдельным колесом и тяговой литийионной батареей. Суммарная отдача — 320 киловатт (435 лошадиных сил) и 1000 Н. м крутящего момента. Запас хода без подзарядки — до 500 километров на обычных дорогах и около 250 километров по бездорожью. Максимальная скорость — 130 километров в час. Среди особенностей дизайна — панорамное остекление, как у вертолета, полностью стеклянная крыша, интегрированный в бампер отсек для грязных вещей, покрышки с автоматическим контролем давления, обивка салона из утилизированного сырья, светодиодные фары и фонари, выступающие в роли и внешнего, и внутреннего освещения. Функцию дальнего и ближнего света в шоу-каре выполняют пять дронов, оборудованных матричными светодиодами. Они подсвечивают дорогу впереди или вокруг автомобиля, а заряжаются от беспроводной станции на крыше. Еще один источник света называется Audi Light Companion — это большой фонарь, который может быть и фоновой подсветкой салона, и освещением походного лагеря, и проектором подсказок навигационной системы. Кроме того, концепт оборудован комплексом Audi AI, который объединяет различные системы, работающие под управлением искусственного интеллекта. Каждая из систем самообучается и постоянно взаимодействует с окружающей средой и пассажирами.

Hyundai 45 EV

Южнокорейская компания Hyundai показала концепт, получивший имя 45 EV. В названии зашифрованы несколько моментов. Во-первых, машина оснащена электромотором (EV). Во-вторых, ровно 45 лет назад, в 1974 году, в Турине был представлен прототип автомобиля Hyundai Pony Coupe, который затем стал одной из самых популярных моделей в мире. В-третьих, многие элементы кузова концепта наклонены под углом 45 градусов, образуя ромбовидный силуэт. Это дизайнерское решение ляжет в основу всех электрических моделей, которые компания намерена выпускать в ближайшие годы. Именно дизайн является главной отличительной чертой 45 EV. В компании считают, что автомобили, оснащенные автопилотом, перестают быть просто транспортом и становятся неким жилым пространством. Следуя этой стратегии, салон концепта оформили с использованием дерева, ткани и кожи, а пол покрыли ковром. Задние сидения выполнены в стиле шезлонгов, а передние поворачиваются на 180 градусов, чтобы пассажиры могли сидеть лицом друг к другу. Автомобиль оснастили видеокамерами вместо боковых зеркал со встроенным поворотным механизмом, чтобы водитель мог в любой момент очистить камеру, не покидая салона.

BMW Concept 4

Немецкая компания BMW показала во Франкфурте Concept 4. Модель относится к так называемым шоу-карам — машинам, созданным специально для автосалонов, с целью продемонстрировать планы и возможности производителя. Concept 4 дает представление о том, как будет развиваться дизайн семейства моделей 4-й серии. Представители компании утверждают: «Экспрессивное купе является эстетической сущностью бренда, в которой идеальные пропорции сочетаются с чистым и выверенным дизайном». Ключевой элемент дизайна BMW Concept 4 — трехмерная решетка радиатора с совмещенными вертикальными «ноздрями». Такое оформление напоминает вытянутые в высоту «ноздри» ставших историческими моделей BMW 328 и 3.0 CSi. Среди других особенностей шоу-кара — фары без рассеивателей, играющий на свету кузов, выкрашенный в оттенок красного Forbidden Red, 21-дюймовые колеса, фонари, состоящие из одного L-образного волоконно-оптического элемента, и профиль, напоминающий о купе 8-й серии. Насколько сильно серийный автомобиль будет отличаться от шоу-кара, станет известно в 2020 году.

Mercedes представил концепт EQ Silver Arrow

Mercedes представил концепт EQ Silver Arrow, внешне напоминающий классическую модель Mercedes W125 1937 года. Она была построена для установления нового мирового рекорда — разогналась до 432,7 километра в час. Новая «Серебряная стрела» оснащена электрической силовой установкой мощностью в 738 лошадиных сил. Питает ее 80-киловаттная батарея. Как известно, электромобили практически бесшумны. Поэтому для любителей ревущих моторов дизайнеры EQ Silver Arrow специально записали две звуковые дорожки на выбор — звук работы двигателя современного болида Формулы 1 и рокот Mercedes-AMG V8. Одноместный кузов изготовлен из углеродного волокна. Длина концепта — 5,3 метра. Стальными колпаками прикрыты даже 24-дюймовые колеса, в каждом из которых 168 спиц. Серебристая краска Alubeam, как говорят разработчики, дань классическим Mercedes. А вот интерьер решен в соответствии с требованиями XXI века. Это смесь натуральных материалов и высоких технологий. Все затянуто в натуральную кожу или отделано ореховым деревом. И во все это вживлена цифровая приборная панель, а в центре рулевого колеса есть и второй дисплей.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», знаменитый футболист Криштиану Роналду купил самую дорогую машину в мире. Напомним, автомобиль La Voiture Noire стоимостью почти 11 миллионов евро был представлен концерном Bugatti на Женевском автосалоне.

Кроме того, мы рассказывали о самых надежных и самых проблемных подержанных авто-«паркетниках».

Фото Getty Images

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