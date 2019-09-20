- 11:39 Наслаждаюсь каждым моментом: актер из фильма «Назад в будущее» прогулялся по Киеву
- 11:33 В Украине хотят ужесточить проверки получателей субсидий: что об этом известно
- 11:13 В Москве провокаторы сорвали спектакль о войне на Донбассе и процессе над Сенцовым
- 11:01 Зеленский в зале, Кошевой ведущий и новый тренер: полное видео Летнего кубка «Лиги Смеха»
- 10:25 Автоледи протаранила протестующих в Одессе: видео с места происшествия
- 10:11 Трампа заподозрили в давлении на Зеленского: детали скандала
- 10:02 Тяжелее всего было видеть в российском суде родных, но не иметь возможности их обнять, — Андрей Эйдер
- 09:33 Доллар по 20: озвучен неожиданный прогноз курса валют в Украине
- 09:06 Не смог приземлиться: в Одессе произошло ЧП с пассажирским самолетом
- 08:42 Синоптик рассказал, какой будет погода в октябре
- 08:31 Весь тираж суперкаров lamborghini Sián, стоивших 2,5 млн долларов, раскупили за считаные часы
- 08:20 Продвинулись на полтора километра: стало известно об успешной операции ВСУ на Донбассе
Весь тираж суперкаров lamborghini Sián, стоивших 2,5 млн долларов, раскупили за считаные часы
С 12 по 22 сентября во Франкфурте-на-Майне проходил крупнейший в мире международный автосалон — IAA 2019. Тысячи экоактивистов попытались сорвать его работу. Акции протеста против загрязнения окружающей среды прошли 14 и 15 сентября. У места проведения выставки собрались не менее 20 тысяч человек. Они требовали отказаться от использования дизельных и бензиновых двигателей.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о новинках автопрома, которые были представлены на 89-м Женевском международном автосалоне.
На открытии Франкфуртского автосалона побывала канцлер Германии Ангела Меркель. Она призвала автоконцерны сконцентрироваться на производстве «более эффективных экологичных автомобилей».
Меркель пообещала, что до 2022 года в ФРГ вдоль всех автобанов, а также других автодорог будет установлено достаточное количество зарядных колонок для электромобилей. «Имеющихся сейчас 20 тысяч таких колонок явно мало», — сказала канцлер.
Легендарная компания Lamborghini представила первый в своей истории серийный гибридный суперкар. Он также получился самым мощным. Название Sián заимствовано из болонского диалекта и переводится как «вспышка» или «молния». Это прямой намек на наличие электрифицированной силовой установки. Она состоит из двигателя V12 объемом 6,5 литра (785 лошадиных сил) и электромотора мощностью 34 силы. Суммарная отдача силовой установки Lamborghini Sián — 819 лошадиных сил. При этом узел e-motor впервые для низковольтных гибридов напрямую связан с колесами, что позволяет передвигаться на низкой скорости и двигаться задним ходом на одной электротяге. В качестве источника электроэнергии в Sián используется не литийионная батарея, а суперконденсатор. Максимальная скорость превышает 350 километров в час. Уникальная особенность Sián — активные охлаждающие заслонки в задней части кузова. Они изготовлены из «умного материала», реагирующего на температуру выхлопных газов. Чем больше нагрузка, тем больше заслонки открываются и тем больше тепла отводится от двигателя. Франкфуртский экземпляр гибрида был выкрашен в зеленый Verde Gea с золотистыми акцентами Oro Electrum. Двухдверный салон отделан кожей Poltrona Frau и украшен элементами, напечатанными на 3D-принтере. Компания заявила, что изготовит всего 63 таких автомобиля и будет продавать их по 2,5 миллиона долларов за экземпляр. Сообщается, что весь тираж Sián раскупили за считаные часы!
Audi удивила посетителей Франкфуртского автосалона концептом AI: TRAIL quattro. Такими видят дизайнеры немецкой компании будущие внедорожники. Длина автомобиля 4,15 метра, ширина — 2,15 метра, а высота — 1,67 метра. Дорожный просвет составляет 340 миллиметров, и достигнуто это в том числе за счет установки 22-дюймовых колес с покрышками шириной 850 миллиметров. С таким клиренсом можно форсировать броды глубиной до полуметра. В конструкции Audi AI: TRAIL quattro используются сталь, алюминий и углеволокно. Вес — 1750 килограммов. Силовая установка состоит из четырех электромоторов, каждый из них соединен с отдельным колесом и тяговой литийионной батареей. Суммарная отдача — 320 киловатт (435 лошадиных сил) и 1000 Н. м крутящего момента. Запас хода без подзарядки — до 500 километров на обычных дорогах и около 250 километров по бездорожью. Максимальная скорость — 130 километров в час. Среди особенностей дизайна — панорамное остекление, как у вертолета, полностью стеклянная крыша, интегрированный в бампер отсек для грязных вещей, покрышки с автоматическим контролем давления, обивка салона из утилизированного сырья, светодиодные фары и фонари, выступающие в роли и внешнего, и внутреннего освещения. Функцию дальнего и ближнего света в шоу-каре выполняют пять дронов, оборудованных матричными светодиодами. Они подсвечивают дорогу впереди или вокруг автомобиля, а заряжаются от беспроводной станции на крыше. Еще один источник света называется Audi Light Companion — это большой фонарь, который может быть и фоновой подсветкой салона, и освещением походного лагеря, и проектором подсказок навигационной системы. Кроме того, концепт оборудован комплексом Audi AI, который объединяет различные системы, работающие под управлением искусственного интеллекта. Каждая из систем самообучается и постоянно взаимодействует с окружающей средой и пассажирами.
Южнокорейская компания Hyundai показала концепт, получивший имя 45 EV. В названии зашифрованы несколько моментов. Во-первых, машина оснащена электромотором (EV). Во-вторых, ровно 45 лет назад, в 1974 году, в Турине был представлен прототип автомобиля Hyundai Pony Coupe, который затем стал одной из самых популярных моделей в мире. В-третьих, многие элементы кузова концепта наклонены под углом 45 градусов, образуя ромбовидный силуэт. Это дизайнерское решение ляжет в основу всех электрических моделей, которые компания намерена выпускать в ближайшие годы. Именно дизайн является главной отличительной чертой 45 EV. В компании считают, что автомобили, оснащенные автопилотом, перестают быть просто транспортом и становятся неким жилым пространством. Следуя этой стратегии, салон концепта оформили с использованием дерева, ткани и кожи, а пол покрыли ковром. Задние сидения выполнены в стиле шезлонгов, а передние поворачиваются на 180 градусов, чтобы пассажиры могли сидеть лицом друг к другу. Автомобиль оснастили видеокамерами вместо боковых зеркал со встроенным поворотным механизмом, чтобы водитель мог в любой момент очистить камеру, не покидая салона.
Немецкая компания BMW показала во Франкфурте Concept 4. Модель относится к так называемым шоу-карам — машинам, созданным специально для автосалонов, с целью продемонстрировать планы и возможности производителя. Concept 4 дает представление о том, как будет развиваться дизайн семейства моделей 4-й серии. Представители компании утверждают: «Экспрессивное купе является эстетической сущностью бренда, в которой идеальные пропорции сочетаются с чистым и выверенным дизайном». Ключевой элемент дизайна BMW Concept 4 — трехмерная решетка радиатора с совмещенными вертикальными «ноздрями». Такое оформление напоминает вытянутые в высоту «ноздри» ставших историческими моделей BMW 328 и 3.0 CSi. Среди других особенностей шоу-кара — фары без рассеивателей, играющий на свету кузов, выкрашенный в оттенок красного Forbidden Red, 21-дюймовые колеса, фонари, состоящие из одного L-образного волоконно-оптического элемента, и профиль, напоминающий о купе 8-й серии. Насколько сильно серийный автомобиль будет отличаться от шоу-кара, станет известно в 2020 году.
Mercedes представил концепт EQ Silver Arrow, внешне напоминающий классическую модель Mercedes W125 1937 года. Она была построена для установления нового мирового рекорда — разогналась до 432,7 километра в час. Новая «Серебряная стрела» оснащена электрической силовой установкой мощностью в 738 лошадиных сил. Питает ее 80-киловаттная батарея. Как известно, электромобили практически бесшумны. Поэтому для любителей ревущих моторов дизайнеры EQ Silver Arrow специально записали две звуковые дорожки на выбор — звук работы двигателя современного болида Формулы 1 и рокот Mercedes-AMG V8. Одноместный кузов изготовлен из углеродного волокна. Длина концепта — 5,3 метра. Стальными колпаками прикрыты даже 24-дюймовые колеса, в каждом из которых 168 спиц. Серебристая краска Alubeam, как говорят разработчики, дань классическим Mercedes. А вот интерьер решен в соответствии с требованиями XXI века. Это смесь натуральных материалов и высоких технологий. Все затянуто в натуральную кожу или отделано ореховым деревом. И во все это вживлена цифровая приборная панель, а в центре рулевого колеса есть и второй дисплей.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», знаменитый футболист Криштиану Роналду купил самую дорогую машину в мире. Напомним, автомобиль La Voiture Noire стоимостью почти 11 миллионов евро был представлен концерном Bugatti на Женевском автосалоне.
Кроме того, мы рассказывали о самых надежных и самых проблемных подержанных авто-«паркетниках».
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...