Происшествия

Под Винницей неуправляемый грузовик отправил в кювет три микроавтобуса и легковушку (фото)

В четверг, 19 сентября, в Винницкой области грузовик снес четыре автомобиля, ожидавших разрешающего сигнала светофора перед участком, где велись ремонтные работы. Ранее под Черкассами загорелся пассажирский автобус, в который врезался автомобиль, выскочивший на встречку.

Как сообщили в ГУНП в Винницкой области, масштабное ДТП произошло в селе Нижча Кропивна. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения.

Грузовик врезался в пассажирский автобус «Богдан» сообщением «Винница — Ладыжин», Mercedes Sprinter, «ВАЗ 2101» и микроавтобус OPEL Movano, которые пропускали встречный транспорт и ожидали своей очереди проехать через участок, где ведутся ремонтные работы.

В результате аварии пострадали четверо пассажиров рейсового автобуса — 19-летний житель Тульчинского района, 28 и 53-летние жители Ладыжина и 43-летний житель Гайсинского района. Они госпитализированы.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено до 3 лет ограничения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на проспекте Глушкова (Голосеевский район) LADA Priora наехала на троллейбус и маршрутку, а потом загорелась — в больницу попали два человека.

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