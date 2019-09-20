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Под Винницей неуправляемый грузовик отправил в кювет три микроавтобуса и легковушку (фото)
В четверг, 19 сентября, в Винницкой области грузовик снес четыре автомобиля, ожидавших разрешающего сигнала светофора перед участком, где велись ремонтные работы. Ранее под Черкассами загорелся пассажирский автобус, в который врезался автомобиль, выскочивший на встречку.
Как сообщили в ГУНП в Винницкой области, масштабное ДТП произошло в селе Нижча Кропивна. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения.
Грузовик врезался в пассажирский автобус «Богдан» сообщением «Винница — Ладыжин», Mercedes Sprinter, «ВАЗ 2101» и микроавтобус OPEL Movano, которые пропускали встречный транспорт и ожидали своей очереди проехать через участок, где ведутся ремонтные работы.
В результате аварии пострадали четверо пассажиров рейсового автобуса — 19-летний житель Тульчинского района, 28 и 53-летние жители Ладыжина и 43-летний житель Гайсинского района. Они госпитализированы.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено до 3 лет ограничения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на проспекте Глушкова (Голосеевский район) LADA Priora наехала на троллейбус и маршрутку, а потом загорелась — в больницу попали два человека.
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