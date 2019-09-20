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После поездки Хрущева в Америку в СССР появились автоматы с газировкой и столовые самообслуживания

Ровно 60 лет назад состоялся первый в истории визит советского лидера в США

19 сентября 1991 г. После перерыва сроком в 174 года возобновилась деятельность одного из самых известных учебных заведений нашего государства — Киево-Могилянской академии.

20 сентября 1519 г. Знаменитый португальский мореплаватель Фернан Магеллан отправился в первое кругосветное путешествие.

22 сентября 1784 г. Русские первопроходцы основали на Аляске первое поселение.

23 сентября 1894 г. Создан первый французский профсоюз — Всеобщая конфедерация труда.

24 сентября 1979 г. Советские фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов запросили политического убежища в Швейцарии.

25 сентября 1789 г. Были приняты 12 поправок к конституции США, известных как «Билль о правах».



Делегация СССР для поездки в США формировалась долго. Никак не могли решить, нужно ли лететь за океан семье Хрущева. В итоге все же поехали жена Никиты Сергеевича Нина Петровна и трое их детей. Первый заместитель председателя Совета Министров СССР Анастас Микоян сказал, что у американцев так принято. Хрущеву это очень понравилось, но Нина Петровна обижалась на карикатуры в свой адрес: «Знала бы — не поехала». Отправился в Америку и министр иностранных дел Андрей Громыко, хотя у Хрущева с ним были непростые отношения.

В расписании маршрута, который представил Громыко, значились переговоры в Кэмп-Дэвиде. «Кэмп-Дэвид? — подозрительно спросил Хрущев. — Что это такое?» Громыко не знал и просто перевел: «Лагерь Дэвид». «Что еще за лагерь?! — воскликнул Хрущев. — Почему переговоры будут не в столице?» Пришлось навести справки. Выяснилось, что Кэмп-Дэвид — загородная резиденция американского президента.

Никита Сергеевич очень хотел произвести на Америку хорошее впечатление, показав им «человеческое лицо коммунизма», то есть самого себя. По его личному распоряжению советская делегация должна лететь в Америку на новейшем Ту-114, в то время единственном пассажирском самолете в мире, способном пролететь из Москвы до Вашингтона без дозаправки. Однако перед самым вылетом в лайнере были обнаружены какие-то неполадки. Специалисты сказали, что лучше не рисковать и выбрать другой самолет, но Хрущев хотел поразить американцев с первых минут своего пребывания на их земле. Он вызвал к себе авиаконструктора Туполева и спросил: «Долетим?» Туполев заверил главу государства, что все будет в порядке.

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Визит Хрущева в Америку освещали не менее 5 тысяч журналистов, что на то время было абсолютным рекордом. Когда Никита Сергеевич, улыбаясь и размахивая шляпой, ехал с авиабазы Эндрюс в Вашингтон, его приветствовали четверть миллиона американцев, выстроившихся вдоль девятикилометрового отрезка дороги по пути из аэропорта в Белый дом. Но, в отличие от Хрущева, они не улыбались и руками приветливо не махали, а стояли молча. Меры безопасности визита Хрущева в Америку были впечатляющими, ведь в секретном докладе ФБР было сказано, что как минимум 25 тысяч американских граждан планировали убийство советского лидера.

На третий день поездки по стране Хрущев начал возмущаться, что его лишили возможности пообщаться с простыми людьми. Белый дом сразу же отреагировал на претензии. Хрущев посетил мясокомбинат, потом отправился на кукурузную ферму Рокуэла Гарста. Ферма Хрущева потрясла. Он увидел, на что способно сельское хозяйство, и решил перенять американский опыт. Эта поездка озолотила предприимчивого фермера, который начал продавать Советскому Союзу семена кукурузы.

Во время поездки в Америку Хрущев побывал и в Голливуде

Когда Никите Сергеевичу задавали провокационные вопросы, он грубил и паясничал, и это вызывало восторг у американцев. Коммунистический лидер всячески подчеркивал превосходство советского общественного строя перед «загнивающим» капитализмом. И когда видел что-то необычное, то старался не проявлять свой восторг слишком бурно, заявляя, что в СССР есть то же самое, только гораздо лучше. Правда, при виде автоматических камер хранения на вокзале «Юнион стэйшн» в Вашингтоне не сдержался, дал волю эмоциям. В Советском Союзе в те годы пассажиры на вокзалах в ожидании поезда сидели на чемоданах. А тут — бросил монетку, закрыл вещи и пошел гулять. Очень понравились Хрущеву столовая самообслуживания на заводе электронной компании IBM, хот-доги и гамбургеры.

Забавный случай произошел у автомата с газировкой. Это чудо техники советская делегация увидела впервые. Автомат к тому же умел определять пол покупателя. Если перед ним стоял мужчина, аппарат наливал апельсиновый сироп, а если женщина — вишневый. К автомату подошел Хрущев, бросил монетку и получил вишневую газировку. Никита Сергеевич повторил попытку, и опять произошла дискриминация по половому признаку. Причем сопровождавшим его американским мужчинам чудо техники наливало апельсиновый напиток. Оказалось, автомат с газировкой определял пол с помощью фотоэлемента: когда к нему подходила женщина, то перекрывала юбкой свет больше, чем мужчина узкими брюками. Но Никита Сергеевич носил широкие штаны, и они ввели заморский аппарат в заблуждение.

Переговоры Никиты Хрущева и президента США Дуайта Эйзенхауэра закончились практически ничем. Лидеры двух стран не договорились ни по разоружению, ни по торговым отношениям, но пропаганда по обе стороны океана существенно сбавила обороты нагнетания напряженности, заговорив о новой эре добрых отношений между двумя супердержавами. А в Советском Союзе появились камеры хранения, автоматы с газировкой, столовые самообслуживания, сосиски в тесте и котлеты в булочке.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как 60 лет назад в СССР началось строительство знаменитых «хрущевок».



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