Мир

"Вы не представляете, как орал горящий ребенок": на турецком курорте кулинарное шоу превратилось в ад для российских туристов

В Турции во время ужина пострадали восемь туристов, в том числе и двое мальчиков из России, которых повар облил горящим маслом во время шоу. Ранее в больнице Турции умерла 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга — ее руку засосало в сливную трубу бассейна.

Как сообщают росСМИ, среди пострадавших от огня во время шоу — двое детей из российского Екатеринбурга. О ЧП рассказал их отец. «Это был ад. Вы не представляете, как ребенок орал… Пострадали восемь человек, реально люди горели», — рассказал мужчина, у которого в больницу попали двое сыновей — 3,5 и 10 лет. У одного из мальчиков — ожоги 27% тела (2 и 3 степени), в второго — 16% ожогов, пострадали руки и голова.

Мужчина рассказал, что после ЧП на помощь пострадавшим бросились туристы из Германии и Нидерландов, а соотечественники-россияне снимали все на видео. Администрация отеля признала вину, разместила мальчиков в больнице и оплачивает их лечение. Также пострадавшим пообещали оплатить дальнейшее лечение в России.

После «огненного шоу» в больнице оставались трое пострадавших.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в турецком Окурджаларе шестилетняя девочка из России утонула в бассейне отеля. Ребенок стал жертвой несчастного случая при спуске с водной горки.

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