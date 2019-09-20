Украина

Миллион литров плазмы в год: на Киевщине открылся завод по инновационному производству препаратов

Сегодня, 20 сентября, на территории отечественного научно-производственного комплекса «Биофарма» в Белой Церкви состоялось официальное открытие нового завода-фракционатора по производству препаратов из плазмы крови. Это единственное производство в Восточной Европе с таким уровнем оснащенности и технологиями. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Проектная мощность производства предусматривает возможность переработки до 1 миллиона литров плазмы в год.

На церемонии открытия нового завода присутствовали министр здравоохранения Зоряна Скалецкая и глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

Зоряна Скалецкая отметила, что открытие столь мощных производств является крайне важным элементом развития системы здравоохранения в Украине и зачитала официальное письмо-поздравление от премьер-министра Украины Алексея Гончарука:

«Это знаковое событие для Киевщины и для всей Украины. Таких заводов нет ни в одной стране постсоветского пространства. Украина — первая. Создание современного производства стало возможным благодаря инвестициям более 70 миллионов долларов, а также участию международных инспекторов, исследователей и экспертов. „Биофарма“ войдет в десятку мировых производителей препаратов из плазмы крови, а налоговые поступления в бюджет Белой Церкви вырастут вдвое, а это дополнительные 150 миллионов гривен на развитие общества ежегодно. Новое производство позволит МЗУ полностью удовлетворить внутренние потребности страны в плазме. Это важный элемент национальной безопасности и сохранения здоровья граждан».

По информации пресс-службы, на заводе будут производить: фактор VIII — жизненно необходимый препарат для больных гемофилией; альбумин — препарат для восстановления и поддержания объема циркуляции крови при травмах и операциях, иммуноглобулины — белки крови, широко применяются для усиления способности организма оказывать сопротивление болезням.

Президент группы компаний «Биофарма» Константин Ефименко назвал открытие производства историческим событием:

«День 20 сентября стал новой страницей в современной научной и индустриальной истории Украины, ведь создан не просто новый производственный объект — положено начало новой наукоемкой индустрии на основе высоких технологий. Это ставит Украину на один уровень с такими странами, как США, Австрия, Германия, и позволяет Украине выходить на мировой рынок с медицинскими препаратами, производство которых нуждается в собственной научно-исследовательской базе, высокой культуре производства, развитии инфраструктуры донорства по самым высоким стандартам. Сегодня Украина доказала, что способна на это!».

По предварительным оценкам, благодаря работе завода-фракционатора в течение следующих пяти лет «Биофарма» сможет увеличить экспортный потенциал за счет контрактного производства с 15 млн долл. в год до 200 млн долл. Однако прежде всего производство предназначено для удовлетворения потребностей отечественной медицины, которая получила возможность уменьшить импорт препаратов крови. Сейчас расходы бюджета в этом сегменте составляют около 345 млн долл. Удешевление закупок за счет отечественных лекарств позволит сэкономить около 100 млн долл. Кроме того, возможность полного самостоятельного обеспечения внутренних потребностей страны в препаратах крови является важным элементом национальной безопасности и может значительно повысить уровень работы системы здравоохранения и эффективность первой медицинской помощи, в том числе и в Вооруженных силах.

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