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Будущий нардеп от партии Зеленского Жан Беленюк влип в скандал из-за сексизма
Украинский борец греко-римского стиля, а также десятый номер в партийном списке «Слуги народа» Жан Беленюк пошутил, переиначив фразу из комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» и оказался в центре скандала.
Так, в своем Instagram спортсмен и будущий народный депутат от пропрезидентской партии опубликовал новое фото и подписал его: «Бабе — цветы, спортсменам — медали! Смотри, не перепутай, Кутузов! Всем позитивного воскресенья».
В комментариях под этим фото моментально завязалась живая дискуссия. «Отвратительный пост», «Цитата-цитатою, але ганьбитись так олімпійцю зась. Ще й нардепу. Фу таким бути», — писали одни. Другие говорили об «обиженных женщинах» и том, что скандал разгорелся на «пустом месте».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минске Жан Беленюк выиграл «золото» и стал чемпионом Европейских игр.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!