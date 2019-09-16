Жан Беленюк стал двукратным чемпионом мира

Спорт

В столице Казахстана Нур-Султане проходит чемпионат мира по борьбе среди спортсменов вольного и греко-римского стиля.

Первую медаль, и сразу наивысшей пробы, в копилку сборной Украины положил борец греко-римского стиля Жан Беленюк. 28-летний киевлянин, избранный депутатом в новый парламент, уверенно преодолел квалификационные раунды в категории до 87 кг, последовательно убрав со своего пути мексиканца Альфонсо Лейву (5:1), хорвата Ивана Хуклека (7:1) и беларуса Николая Стадуба (3:1).

В полуфинале наш соотечественник в напряженном поединке оказался сильнее немца Дениса Кудлы (2:1), после чего вышел в финал (а заодно и лицензию на Олимпийские игры в Токио-2020 завоевал), где его соперником стал венгр Виктор Лоринц. Никто не хотел уступать, каждый из борцов действовал максимально осторожно, но в итоге украинец с минимальным преимуществом победил украинец — 2:1. Примечательно, что Жан, несмотря на завоевание «золота», остался недоволен своим выступлением, поскольку не удалось завершить поединок досрочно, и покидал татами без улыбки на лице.

Отметим, что для Беленюка это уже третья золотая награда в нынешнем году — ранее он в апреле выиграл чемпионат Европы в Бухаресте (Румыния), а в Минске (Беларусь) триумфовал на II Европейских играх. Что касается чемпионатов мира, то нынешнее «золото» — второе в карьере спортсмена: ранее он поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета в 2015 году на мировом первенстве, проходившем в Лас-Вегасе.

К сожалению, медаль Беленюка пока что остается единственной в активе нашей сборной по греко-римской борьбе, поскольку Юрий Шкрюба в категории до 82 кг уступил в поединке за «бронзу» Саиду Абдвали из Ирана. Ленур Темиров (до 60 кг) и Владимир Яковлев (до 77 кг) будут еще иметь возможность побороться за награду в утешительных схватках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Беленюк получил звание лейтенанта украинской армии.

Фото United World Wrestling

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