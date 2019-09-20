Стиль жизни

Кому повезет: гороскоп на 21 сентября для всех знаков зодиака

Звезды 21 сентября не позволят вам следовать заранее запланированному графику.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 21 сентября для всех знаков зодиака.

Овен

Сегодня стоит отправиться в гости, посетить культурное мероприятие или устроить домашнюю вечеринку.

Телец

Старайтесь сегодня не переутомляться: не исключены недомогания. Не желательно экономить на чьих-то профессиональных услугах.

Близнецы

День подходит для того, чтобы строить планы, обсуждать их с единомышленниками и договариваться о совместных действиях.

Рак

Раки устали, вам будет тяжело даже подняться с дивана. И не стоит себя заставлять, отдохните.

Лев

Львы получат ценный подарок от близкого человека. Избегайте сомнительных блюд.

Дева

Звезды обещают визиты давних друзей и яркие впечатления от необычной прогулки.

Весы

Весам предстоит отправиться в поездку. Осторожнее с едой.

Скорпион

Плохой день для экстремальных видов спорта. Если вас пригласили на семейный праздник, не отказывайтесь.

Стрелец

У семейных представителей знака может появиться навязчивый ухажер или надоедливая поклонница.

Козерог

День будет прекрасным, если вы сами не испортите его бытовыми скандалами или хамством.

Водолей

Сегодня не рекомендуется делать дорогие покупки и знакомиться в интернете.

Рыбы

Сегодня не стоит делиться ближайшими планами даже с тем, кого привыкли считать очень близким человеком.

Удачного вам дня!

Напомним, ранее мы публиковали гороскоп здоровья.

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