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Идея абсурдная: министр инфраструктуры Криклий поставил крест на Hyperloop в Украине
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает окончательно закрытой идею присоединения нашей страны к глобальному проекту Hyperloop.
Об этом он заявил в Днепре, который, по замыслу экс-министра Владимира Омеляна, должен был стать тестовой площадкой по реализации инновационного транспортного проекта.
«Идея (Hyperloop в Украине. Ред.) мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. И новые дистанции так можно организовывать», — пошутил новый министр.
При этом он подчеркнул, что все равно хочет, чтобы «украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям».
Напомним, во Франции завершается сооружение Hyperloop. В сети появились фото с места реализации грандиозного проекта.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!