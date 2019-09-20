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Украина

Идея абсурдная: министр инфраструктуры Криклий поставил крест на Hyperloop в Украине

21:35 20 сентября 2019 267
Hyperloop
Инф. «ФАКТОВ»

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает окончательно закрытой идею присоединения нашей страны к глобальному проекту Hyperloop.

Об этом он заявил в Днепре, который, по замыслу экс-министра Владимира Омеляна, должен был стать тестовой площадкой по реализации инновационного транспортного проекта.

«Идея (Hyperloop в Украине. Ред.) мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. И новые дистанции так можно организовывать», — пошутил новый министр.

При этом он подчеркнул, что все равно хочет, чтобы «украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям».

Напомним, во Франции завершается сооружение Hyperloop. В сети появились фото с места реализации грандиозного проекта.

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