Жгучая брюнетка: Тина Кароль дебютировала в кино (фото, видео)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно призналась в суицидальных мыслях, дебютировала в кино.

Актриса сыграла главную роль в короткометражном фильме «Бывшие» режиссера Евгения Баранова.

Героиня Тины Кароль — жгучая брюнетка Анна, которую актриса называет полной своей противоположностью.

Короткометражка уже доступна для просмотра на YouTube-канале исполнительницы.

В фильме также снимались Михаил Пшеничный, Владимир Горянский, Кирилл Дыцевич, Александр Попов, Иван Соловьев, Евгений Лебедин, Алексей Яровенко и другие.

Кстати, Тина Кароль получила награду фестиваля SFAAF в категории «Лучшая женская роль».

А ее поклонники считают, что Тине нужно сниматься в фильмах и сериалах. «Вот что значит, талантливый человек — талантлив во всем», — пишут они.

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала о самом трагическом моменте в жизни.

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