24.33 / 24.63 26.80 / 27.23
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Жгучая брюнетка: Тина Кароль дебютировала в кино (фото, видео)

22:17 20 сентября 2019 316
Тина Кароль
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно призналась в суицидальных мыслях, дебютировала в кино.

Актриса сыграла главную роль в короткометражном фильме «Бывшие» режиссера Евгения Баранова.

Героиня Тины Кароль — жгучая брюнетка Анна, которую актриса называет полной своей противоположностью.

Короткометражка уже доступна для просмотра на YouTube-канале исполнительницы.

В фильме также снимались Михаил Пшеничный, Владимир Горянский, Кирилл Дыцевич, Александр Попов, Иван Соловьев, Евгений Лебедин, Алексей Яровенко и другие.

Тина Кароль

Кстати, Тина Кароль получила награду фестиваля SFAAF в категории «Лучшая женская роль».

А ее поклонники считают, что Тине нужно сниматься в фильмах и сериалах. «Вот что значит, талантливый человек — талантлив во всем», — пишут они.

Тина

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала о самом трагическом моменте в жизни.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер