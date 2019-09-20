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Жгучая брюнетка: Тина Кароль дебютировала в кино (фото, видео)
Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно призналась в суицидальных мыслях, дебютировала в кино.
Актриса сыграла главную роль в короткометражном фильме «Бывшие» режиссера Евгения Баранова.
Героиня Тины Кароль — жгучая брюнетка Анна, которую актриса называет полной своей противоположностью.
Короткометражка уже доступна для просмотра на YouTube-канале исполнительницы.
В фильме также снимались Михаил Пшеничный, Владимир Горянский, Кирилл Дыцевич, Александр Попов, Иван Соловьев, Евгений Лебедин, Алексей Яровенко и другие.
Кстати, Тина Кароль получила награду фестиваля SFAAF в категории «Лучшая женская роль».
А ее поклонники считают, что Тине нужно сниматься в фильмах и сериалах. «Вот что значит, талантливый человек — талантлив во всем», — пишут они.
Напомним, ранее Тина Кароль рассказала о самом трагическом моменте в жизни.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!