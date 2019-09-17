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Думала о суициде: Тина Кароль сделала откровенное признание (видео)
Популярная певица Тина Кароль, ведущая шоу «Танці з зірками» сделала откровенное признание. Звезда призналась, что ей помогло пережить смерть любимого мужа, продюсера Евгения Огира.
Артистка призналась, что очень тяжело переживала утрату. Но взяла себя в руки и нашла утешение в маленьком сыне Вениамине, которому на тот момент было четыре года.
«Когда не стало мужа, конечно, было все. И суицидальные настроения, разное… Но все мы пришли по одному в этот мир и по одному уйдем. У каждого своя миссия, своя история, свой отведен век. И укоротить себе его я не имею права. Тем более, что у меня есть сынок — и он моя самая большая миссия», — рассказала Тина программе «Життя відомих людей».
Сейчас Вениамину уже десять лет. Он учится в Великобритании, живет там в украинской семье. Как говорит Тина, сын очень похож на своего отца.
«Он — копия отца. В характере, в поведении, в подборе одежды, чертах лица. Я всегда вижу своего мужа перед собой. Настолько они похожи, что порой сжимается сердце. Сложно, но я горжусь и радуюсь», — поделилась Кароль.
При каждой возможности певица летит к сыну, старается проводить с ним каникулы.
Напомним, Евгений Огир ушел из жизни 28 апреля 2013 года после продолжительной борьбы с онкологией. Пара прожила в браке счастливых пять лет.
Ранее Тина Кароль поделилась секретами воспитания сына.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..