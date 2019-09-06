Тина Кароль рассказала о самом трагическом моменте в жизни

Шоу-бизнес

Популярная певица Тина Кароль, раскрывшая ранее секреты воспитания сына, дала откровенное интервью в Лос-Анджелесе, где она работала над новым альбомом и снимала клип. В США артистка впервые за долгое время дала откровенное интервью, в котором рассказала о переломном моменте в ее жизни, о том, что помогает ей бороться с жизненными трудностями и правда ли, что она переезжает жить за границу.

Тина призналась, что каждое утро она начинает с молитвы.

«Можно молиться к своему сознанию, к телу, к своим негативным привычкам или там ощущениям, например, гордыня, злоба, гнев. Их можно отпускать от себя мысленно, даже просто обращение к себе — это и есть уже сакральное общение со своим я. Осознание необходимости молитвы пришло ко мне 2013-ом году, когда у меня был переломный момент в судьбе. И это помогло мне не падать духом, понять, что есть смысл жизни», — рассказала Тина Дарье Шаповаловой.

Также Тина поделилась рецептом, как научиться преодолевать проблемы в жизни. Певица говорит, что не воспринимает трагедии, как жизненные уроки.

«Такая философия, она на грани. Урок ли? Кому урок? То есть, если мы говорим про себя, мы говорим с эгоцентризмом, что это был мне урок, а для кого-то это трагедия, печаль… Или фраза всё, что не делается — всё к лучшему. Для тебя, возможно. Нельзя многие вещи в эти рамки засунуть. Это слишком штампировано. Жизнь — это жизнь и всё», — считает Тина.

Несмотря на пережитые жизненные трудности и трагическую потерю мужа, Кароль чувствует себя счастливой.

«Я занимаюсь любимым делом. Я устаю, я чувствую боль в ногах, я не болею, я знаю, что я всё сделала и делаю честно, не предав никого, не предаю своих принципов, не торгую телом, не… не развращаю умы и не плюю в вечность. Вот я этим, этому этим горжусь и счастлива», — призналась певица.

Кароль довольно спокойно воспринимает свою популярность и внимание публики. При этом она не стремится нравится абсолютно всем.

«Кому-то нравится, кто-то говорит слишком ту мач, много поёт. А кто-то — ой, хотим больше вокальных пируэтов. А кто-то наоборот — мы хотим попроще. Я самокритична, и без этого вообще никуда. Если меня это устраивает — значит я живу в гармонии. Я ж не 100 долларовая купюра, чтоб всем нравится. Что такое качественный звук? Если мы говорим про голос, в первую очередь — это эмоция. Эмоция радости. Не то что бы ты ходила с улыбкой 36 зубов и была от всего супер счастлива. Это больше про твой внутренний тонус. Радость тире тонус тире вдохновение, такой озарённый и окрылённый мечтой человек! Это всё помогает голосу в целом быть!», — говорит Тина.

Она также заверила, что в ближайшее время не собирается переезжать в США, но не исключает такого варианта развития события.

«Как сложится, так и будет. Я никогда громких заявлений не делаю. Мы действительно подписали контракт с лейблом. Мы действительно выпустим англоязычный альбом, мы действительно будем его сейлить. Стоит ли выбор жить в Америке? Наверное, нет. Поработать — да. Мне нравится общаться с музыкантами здесь, вдохновляться. Они смотрят на наши шоу, наши концерты, удивляются, им очень нравится. У них не часто встречаешь подобного рода контент», — объяснила Тина.

Кароль не скрывает, что ставит высокие цели и полна творческих планов. Певица надеется быть примером для молодых исполнителей: «Потому что они тоже, наверное, будут смотреть это интервью. Ребята — это наша задача номер один! Представить нашу страну в музыкальном плане на рынках всего мира максимально круто. Мы можем, у нас есть потенциал, мы талантливые, у нас есть этническое отличие, что очень цепляет ухо слушателя. Потому что, это что-то „диферент“, что-то другое, и им это интересно», уверена Тина Кароль.

Напомним, Тина Кароль исполнила гимн Украины в День Независимости.

Сейчас певица является ведущей шоу «Танці з зірками».

Читайте также интервью «ФАКТАМ» интервью молодой, но уже популярной певицы Джерри Хейл, автора хита «Охрана отмена».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter