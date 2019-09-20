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«Не вижу механизма»: Данилюк заявил, что «ПриватБанк» Коломойскому не вернут
Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк уверен, что ПриватБанк не может быть возвращен в частные руки. Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
«Возможно ли вернуть банк предыдущим владельцам? Я не вижу такого механизма. После того, как государство вложило 155 млрд гривен, эти средства должны каким-то образом быть компенсированы. Сейчас они находятся в капитале банка», — сказал Данилюк.
При этом чиновник отметил, что стабильная работа ПриватБанка влияет как на инвестиционный рейтинг Украины, так и доверие к работе нового правительства.
И если эти деньги будут выведены из капитала, то государство снова его ликвидирует, что будет похоже на «какую-то Санта-Барбару», добавил глава СНБО.
При этом топ-чиновник отметил, что национализация ПриватБанка был «очень важным процессом», который давал ответ на вопрос, может ли Украина решать проблемы, «которые накапливались годами».
Он добавил, что не будет вмешиваться в процессы вокруг ПриватБанка и относительно возможного компромисса власти с бывшими владельцами, так как был вовлечен в процесс национализации, пока имеется конфликт интересов.
Также во время телеэфира Данилюк сравнил угрозы бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой с угрозой национальной безопасности.
«То, что сейчас происходит, — это угроза национальной безопасности», — сказал чиновник, комментируя ситуацию с угрозами экс-главе Национального банка.
Напомним, что в ночь на 17 сентября в селе Гореничи Киевской области подожгли дом бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой. Из-за поджога дома Гонтаревой открыто производство. Президент Зеленский поручил главе СБУ Баканову присоединиться к расследованию поджога дома Гонтаревой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сделал неожиданное заявление в адрес бизнесмена Игоря Коломойского в связи с поджогом загородного дома семьи Гонтаревой. По мнению Данилюка, Коломойский сам создал условия для обвинений в причастности к поджогу дома своими громкими комментариями случившегося в прессе. В частности, в комментарии СМИ Данилюк назвал факт поджога «целенаправленной травлей с целью запугивания», которая несет огромную угрозу репутации страны.
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