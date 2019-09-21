Украина

10 месяцев разлуки: в сети показали трогательное видео встречи моряка и собаки с захваченного россиянами буксира "Яны Капу"

Освобожденный из российского плена моряк Сергей Чулиба встретился со своей собакой, которая была на буксире «Яны Капу» при захвате его россиянами.

Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов.

«Украинский военный моряк Сергей Чулиба и его собака Джесси встретились после почти 10 месяцев разлуки. Всех причастных к этому событию поздравляю!» — указал адвокат.

Он также опубликовал видео Евгения Дядива, на котором запечатлен момент встречи моряка с собакой.

Как известно, собаку Джесси, которая была с украинскими моряками на буксире «Яны Капу» во время его атаки и захвата россиянами в Керченском проливе, в июле вернули домой в Одессу из оккупированного Крыма в июле 2019 года.

Переговоры о возвращении пса шли около трех месяцев. Джесси поселили в семье механика «Яны Капу» Сергея Чулибы.

Напомним, что 25 ноября 2018 года российский военные по приказу Кремля захватили украинские корабли, направлявшиеся в Азовское море через Керченский пролив. Для осуществления своей операции РФ привлекла боевые вертолеты, а также блокировала возможность прохода через Керченский пролив. В результате атаки России на корабли Военно-морских сил Украины были ранены трое украинских моряков.

7 сентября 2019 года между Россией и Украиной произошел обмен пленными, в ходе которого домой вернулись также и 24 незаконно удерживаемых украинских моряка. Через несколько дней после возвращения четверо освобожденных моряков дали пресс-конференцию в Киеве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 14 сентября в Одессе, на аэродроме «Школьный» приземлился борт АН-26 с освобожденными из российского плена моряками .Прямо с аэродрома моряков автобусами доставили в Практическую гавань Одесского морского порта. Здесь, на военно-морской базе «Юг», героев, пробывших в российских застенках свыше девяти месяцев, по-братски встретили представители командования ВМС ВС Украины, во главе с начальником штаба — первым заместителем командующего вице-адмиралом Андреем Тарасовым, личный состав военно-морской базы, экипажи кораблей, катеров ВМС ВС Украины, а также волонтеры, священнослужители, родные и близкие.

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