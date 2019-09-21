Увела из семьи Добронравова: актеров сериала «Сваты» заподозрили в служебном романе

Шоу-бизнес

Не так давно вышел седьмой сезон одиозного сериала «Сваты», который многие считают антиукраинским из-за постоянных попыток играющих в нем актеров нарушать украинское законодательство, совершая вояжи в оккупированный Крым с российской территории.

При этом в новых сериях исполняющие роли главных героев Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, похоже, стали ближе друг другу, а их игра выглядит еще правдоподобнее.

Об этом пишет информресурс VistaNesws.

Также журналисты утверждают, что если на работе у Добронравова все отлично, то о личной жизни с уверенностью не скажешь. Так, актер ведет профиль в Instagram, где часто публикует снимки с сыновьями и коллегами, но не с супругой. Актер вовсе перестал упоминать жену, будто ее и нет. А ведь совсем недавно все было иначе…

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«Сейчас же все больше складывается впечатление, что Федор развелся с супругой, но пока не афиширует этого. Но ради чего актер пошел на такой отчаянный шаг? Дело в том, что Кравченко признавалась, что испытывала влюбленность к Добронравову и хотела бы построить с ним будущее. Актер же в ответ говорил, что он женат и не намерен расставаться с супругой. Вероятно, она все же поддался на любовные „чары“ Татьяны и „закрутил“ с ней роман», — отмечает автор статьи.

По его мнению, тот факт, что одиозные «Сваты» объединяют сердца неудивителен, ведь Добронравов и Кравченко проводят много времени вместе, правдоподобно играют влюбленных. В такие моменты у актеров нередко возникают симпатии друг к другу, и, похоже, это именно тот случай.

«Возможно, совсем скоро Федор и Татьяна объявят себя парой», — предполагают журналисты.

Тогда Татьяна Кравченко, по их мнению, вновь почувствует себя счастливой, ведь у нее за спиной два брака, после которых следовали долгие годы одиночества. Несомненно, факт отношений коллег обрадует поклонников, а значит, рейтинги сериала вырастут, что является несомненным плюсом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в интервью нашему изданию известный журналист Роман Скрыпин высказал мнение, что сериал «Сваты» является «рафинированным „русскомирским“ жлобством», и абсолютно несовместим с сериалом «Слуга народа», в который «вроде бы вложены какие-то идеи».

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