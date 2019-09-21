Мир

На штурм военной базы «Зона 51» в американском штате Невада собрались 75 человек, двое из которых задержаны. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Уточняется, что среди задержанных — женщина, которая пыталась пролезть под воротами объекта и попасть на закрытую территорию, и мужчина, который мочился поблизости.

Люди отправились к военной базе США, чтобы обнаружить там инопланетян. Как сообщает агентство, штурмующие выкрикивали: «Пришельцы», некоторые из них принесли с собой надувных зеленых инопланетян.

Шериф округа Линкольн Керри Ли рассказал, что в четверг вечером, 19 сентября, около 150 человек приехали к «Зоне 51», чтобы сделать селфи на фоне ее ворот. Он добавил, что земля около базы общественная и собравшимся разрешено идти до ворот, но нельзя пересекать границы. Также шериф сообщил, что в городе поблизости на фестиваль собрались 1,5 тысячи человек. Ли проведет брифинг для СМИ утром.

Как известно, в июле 2019 года полмиллиона человек в Facebook выразили желание прийти на штурм секретной базы. Они присоединились к группе «Storm Area 51, They Can't Stop All of Us» («Штурмуем „Зону 51“, они не смогут остановить нас всех»). Мероприятие было запланировано на 20 сентября 2019 года.

21 июня в Facebook была создана страница «штурма», набравшая в общей сложности порядка 2 млн просмотров. 3 августа она была удалена. Согласно новой странице мероприятия, «штурм» начнется в 12:00 (22:00 по Киеву) и продлится два дня, о намерении присоединиться к нему сообщили 2,3 тыс. пользователей социальной сети.

В массовой культуре «Зона 51» фигурирует как место, где власти США скрывают от граждан доказательства существования неопознанных летающих объектов (НЛО). По официальным данным, на ней разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», всех решившихся пересечь границу секретного объекта ждет штраф в размере до 2000 долларов. А любая попытка незаконно проникнуть на военный объект или полигон объявлена «опасной для жизни».

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