Украина

Коломойский и Шустер жестко схлестнулись в прямом эфире по поводу двух миллионов долларов

Журналист Савик Шустер заявил во время спора в прямом эфире «Свободы слова», что подаст иск в суд о защите собственной чести и достоинства на олигарха Игоря Коломойского. Соответствующее видео опубликовано на официальном Youtube-канале программы, пишет ТСН.

Шустер напомнил, что в 2015 году его программа была снята с эфира телеканала «1+1» за несколько минут до начала. В свою очередь, Коломойский обвинил журналиста в том, что журналист взял деньги за появление в программе определенных гостей, чем нарушил условия договора.

«Я принял решение подать в суд на Коломойского о защите чести и достоинства, и, в конце концов моей профессиональной пригодности», — сказал Шустер.

Отдельно он также продемонстрировал видео интервью экс-нардепа Олега Ляшко, который уверял, что программу с эфира сняли из-за него, так как Шустер пригласил его, а Коломойский якобы звонил ему и просил не приезжать в студию.

Под конец эфира позвонил сам Коломойский, который заявил, что готов судиться с Шустером и объявил претензии относительно более двух миллионов долларов, которые были выплачены журналисту за 10 программ наперед на телеканале «1+1» и которые не были проведены.

Вместе с тем, в программе было продемонстрировано письмо, в котором телеканал «1+1» обвинил Шустера в нарушении условий договора и предлагал урегулировать этот вопрос в досудебном порядке путем выплаты компенсации.

Как известно, после ухода с телеканала Коломойского программа Шустера «Свобода слова» пыталась выходить на телеканале «Киев» и 3s.tv, однако впоследствии журналисту аннулировали разрешение на работу в Украине, а также возбудили дело о возможной неуплате налогов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Игорь Коломойский сумел получить настоящую «золотую акцию», причем не только в Раде, но по стране в целом.

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