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Зеленский в зале, Кошевой ведущий и новый тренер: полное видео Летнего кубка «Лиги Смеха»
На канале «1+1» вышел новый выпуск Летнего кубка популярного юмористического проекта «Лига Смеха», который снимался в Одессе. На съемках в зале был замечен бывший ведущий «Лиги», президент Владимир Зеленский.
В новых выпусках место ведущего занял Евгений Кошевой, который в предыдущих сезонах выступал тренером.
«Когда ты сидишь в жюри, больше ответственности перед своей командой. Когда ты ведущий, предпочтение отдаешь всей игре, поддерживаешь все команды. В целом, ответственности меньше. А объем любви к проекту и к каждой команде возрос в разы», — поделился Кошевой новыми ощущениями и новым опытом.
Изменился и тренерский состав. В этом году кресла наставников заняли Сергей Сивохо, Юрий Горбунов, Игорь Ласточкин, Оля Полякова, Елена Кравец, а также Гарик Бирча, Влад Яма, Станислав Боклан, Юрий Ткач и Наталья Могилевская.
Она играла с командой «Винницкие», появляясь на сцене во многих миниатюрах. Так, в одной из них Наталья вместе с актрисой команды Ириной Сопонару показала, как правильно проходить фейс-контроль в клубе. Правда, в реальной жизни у певицы был опыт, когда ее не захотели пускать в заведение.
«Это было в Голландии на улице гей-клубов. Мы хотели с подружкой потусить, но ни в один клуб нас не пустили. По понятным причинам, ведь туда в принципе не пускали девушек. Но потом я встретила своих знакомых ребят, которые и помогли нам пройти фейс-контроль», — призналась после игры Могилевская.
Традицонно команды шутили о политике, пляжном сезоне в Одессе, отношениях, быте…
Смотрите полный выпуск «Лиги Смеха» от 20.09.2019.
Напомним, актриса «Лиги Смеха» и «Женского квартала» Алина Гордиенко выходит замуж. Возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца прямо во время съемок в Одессе.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что в проекте «Лиги Смеха» появился «Кубок президента», первая игра которого состоится в декабре во «Дворце Украина».
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