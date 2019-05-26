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Украина

Зеленский засветился на "Лиге смеха": в сеть попало видео

8:30 26 мая 2019 1001
Зеленский на сцене шоу
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на премьере нового сезона «Лиги смеха», ведущим которой он был на протяжении пяти лет.

После избрания президентом его в проекте заменил Евгений Кошевой.

Впрочем, выходить на сцену в привычной для себя роли Зе не стал, он лишь поприветствовал публику и сел в зал смотреть.

Тем не менее многих пользователей сети озадачило, что президент страны в столь сложной политической обстановке принимает участие в юмористическом шоу.

Один из блогеров в Twitter напомнил гаранту, что пока тот любуется юмористическим шоу, весь мир борется за освобождение украинских моряков, на фронте есть убитый и раненый, а 8 украинских военных попали в плен.

Не смог удержаться от комментариев и народный депутат Борислав Береза. Впрочем, он вступился за гаранта, напомнив, что когда-то президент Виктор Ющенко тоже посещал КВН.

«Изюминкой вечера стало появление Владимира Зеленского на сцене, который вначале поприветствовал зрителей, а затем сел смотреть шоу в зале. Это, кстати, был не первый визит президента на юмористическое шоу. Когда-то я уже сидел рядом с президентом Ющенко на КВН. Так что ничего нового. Поэтому меньше хайпа и больше конструктива», — написал депутат в Facebook.

Напомним, многие из соратников Зеленского по «Студии Квартал 95» были назначены им на должности в новой Администрации Президента, а одно из наиболее спорных назначений стало поводом для исков в суд.

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