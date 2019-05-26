Зеленский засветился на "Лиге смеха": в сеть попало видео

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на премьере нового сезона «Лиги смеха», ведущим которой он был на протяжении пяти лет.

После избрания президентом его в проекте заменил Евгений Кошевой.

Впрочем, выходить на сцену в привычной для себя роли Зе не стал, он лишь поприветствовал публику и сел в зал смотреть.

Тем не менее многих пользователей сети озадачило, что президент страны в столь сложной политической обстановке принимает участие в юмористическом шоу.

Один из блогеров в Twitter напомнил гаранту, что пока тот любуется юмористическим шоу, весь мир борется за освобождение украинских моряков, на фронте есть убитый и раненый, а 8 украинских военных попали в плен.

Не смог удержаться от комментариев и народный депутат Борислав Береза. Впрочем, он вступился за гаранта, напомнив, что когда-то президент Виктор Ющенко тоже посещал КВН.

«Изюминкой вечера стало появление Владимира Зеленского на сцене, который вначале поприветствовал зрителей, а затем сел смотреть шоу в зале. Это, кстати, был не первый визит президента на юмористическое шоу. Когда-то я уже сидел рядом с президентом Ющенко на КВН. Так что ничего нового. Поэтому меньше хайпа и больше конструктива», — написал депутат в Facebook.

Напомним, многие из соратников Зеленского по «Студии Квартал 95» были назначены им на должности в новой Администрации Президента, а одно из наиболее спорных назначений стало поводом для исков в суд.

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