Украина

На админгранице с Крымом закроют для авто один из пунктов пропуска: что произошло

В КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на админгранице с оккупированным Крымом начинаются строительные работы. Об этом сообщается на странице Азово-Черноморского пограничного управления Госпогранслужбы в Facebook.

Сообщается. что в пятницу, 20 сентября, для модернизации контрольных пунктов въезда-выезда на админграницу прибыли строители.

В связи с этим, в пункте пропуска «Каланчак» с 8 часов утра 23 сентября будет осуществляться пропуск только пешеходов, а все машины будут перенаправляться к КПВВ «Чаплинка», где оформление будет осуществляться в штатном режиме.

В «Чонгаре» пропуск лиц и транспортных средств будет оформляться в установленном порядке, но из-за ремонтных работ могут возникнуть некоторые неудобства.

«В случае других изменений по пропуску лиц и транспортных средствах в этих КПВВ информация будет предоставлена ​​дополнительно. Государственная пограничная служба просит граждан учесть эту информацию при планировании путешествия», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 сентября КПВВ на линии разграничения на Донбассе перешли на осенний график работы. Пропуск граждан через линию разграничения начинается в 7 часов утра и заканчивается в 18:30.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter