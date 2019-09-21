- 17:52 Посадка невозможна: стало известно о новых ЧП в аэропорту «Одесса»
- 17:15 К директору ГБР пришли с обысками: журналист раскрыл первые детали
- 16:58 План обороны Украины будет представлен в 2020 году: Загороднюк раскрыл первые детали
- 16:26 Под Одессой переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком: много погибших
- 16:14 Олимпийская чемпионка и преследователь Насти Каменских: кто выйдет на сцену «Х-фактора»
- 16:12 Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ: названа причина
- 16:05 Тройное ДТП на Полтавщине: погибли два человека
- 15:50 Гороскоп на 22 сентября для всех знаков зодиака
- 15:46 Сильные заморозки и ветер: где ожидать ухудшения погоды в воскресенье
- 15:18 Может даже вращать кубик Рубика: в Украине создан лучший в мире электронный протез руки
- 15:16 У Зеленского рассказали, как будут использовать «формулу Штайнмайера»
- 15:10 Заворотнюк перенесла вторую операцию
В страшном ДТП с грузовиком под Запорожьем погиб ребенок: фото с места происшествия
В Ореховском районе Запорожской области произошло ДТП с фурой и легковым автомобилем, в результате которого водитель и двое пассажиров легковушки погибли, еще одна пассажирка госпитализирована в больницу. Напомним, два дня назад под Киевом внедорожник влетел в автобус, есть жертвы.
Как сообщили в Запорожском областном главке полиции, 20 сентября вечером на автодороге Ореховского района произошла авария.
На месте происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники ГосЧс и врачи скорой помощи.
Полицейскими установлено, что на перекрестке автодороги «Борисполь-Запорожье-Мариуполь» и автодороги «Токмак-Павлоград» водитель автомобиля MAN с полуприцепом не предоставил преимущество в движении автомобилю ZAZ-DAEWOO, который двигался по главной дороге. Машины столкнулись. В результате грузовик загорелся.
Водитель автомобиля ZAZ-DAEWOO, 35-летний житель Запорожья, и двое его пассажиров, 47-летняя женщина и двухлетний мальчик, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка легковушки, женщина 2000 года рождения, с травмами госпитализирована в больницу.
Водителя грузового автомобиля задержали. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Продолжается досудебное расследование.
«ФАКТЫ» сообщали о ДТП в районе Черкасс, в котором столкнулись автомобиль и пассажирский автобус. Помощь врачей понадобилась 10 людям. Среди пострадавших был ребенок.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».