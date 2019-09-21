Происшествия

В страшном ДТП с грузовиком под Запорожьем погиб ребенок: фото с места происшествия

В Ореховском районе Запорожской области произошло ДТП с фурой и легковым автомобилем, в результате которого водитель и двое пассажиров легковушки погибли, еще одна пассажирка госпитализирована в больницу. Напомним, два дня назад под Киевом внедорожник влетел в автобус, есть жертвы.

Как сообщили в Запорожском областном главке полиции, 20 сентября вечером на автодороге Ореховского района произошла авария.

На месте происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники ГосЧс и врачи скорой помощи.

Полицейскими установлено, что на перекрестке автодороги «Борисполь-Запорожье-Мариуполь» и автодороги «Токмак-Павлоград» водитель автомобиля MAN с полуприцепом не предоставил преимущество в движении автомобилю ZAZ-DAEWOO, который двигался по главной дороге. Машины столкнулись. В результате грузовик загорелся.

Водитель автомобиля ZAZ-DAEWOO, 35-летний житель Запорожья, и двое его пассажиров, 47-летняя женщина и двухлетний мальчик, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка легковушки, женщина 2000 года рождения, с травмами госпитализирована в больницу.

Водителя грузового автомобиля задержали. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Продолжается досудебное расследование.

«ФАКТЫ» сообщали о ДТП в районе Черкасс, в котором столкнулись автомобиль и пассажирский автобус. Помощь врачей понадобилась 10 людям. Среди пострадавших был ребенок.

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