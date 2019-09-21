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Гороскоп на 27 сентября для всех знаков зодиака
27 сентября — хороший день для умственной деятельности, решения нетривиальных задач.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 27 сентября для всех знаков зодиака.
Овен
Возможна сделка, после которой финансовое положение улучшится. От экстремальных развлечений откажитесь.
Телец
Звезды предупреждают: пятница — опасный день для занятий спортом и дальних путешествий.
Близнецы
Звезды обещают Близнецам потери, убытки и расставания. Но вы можете избежать всего этого, если настроитесь на позитив.
Рак
Ракам не рекомендуется вступать с кем-либо в конфликт. А вот от приглашения в гости не отказывайтесь.
Лев
Львы быстро все решат с работой и наладят личную жизнь. Не бойтесь расставаний.
Дева
Возможны выгодные контракты, встречи с нужными людьми и пополнение кошелька.
Весы
Весам следует обратить внимание на самочувствие. Возможны проблемы со здоровьем, особенно, со стороны щитовидной железы.
Скорпион
Пора отдыхать. Возможен упадок сил и неудовлетворительное самочувствие.
Стрелец
Родственнику понадобится помощь в сложном деле. Возможны финансовые потери.
Козерог
Возможны визиты неприятных людей. Поэтому отправляйтесь вечером на вечеринку или в ресторан.
Водолей
Возможны аварийные ситуации, которые возникнут не только по вашей вине.
Рыбы
Рыбам звезды обещают премию и лавры победителя. Но не забывайте о второй половинке, не отдаляйтесь.
Удачного вам дня!
Напомним, ранее мы публиковали брачный гороскоп.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.