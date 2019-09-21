Стиль жизни

Гороскоп на 27 сентября для всех знаков зодиака

27 сентября — хороший день для умственной деятельности, решения нетривиальных задач.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 27 сентября для всех знаков зодиака.

Овен

Возможна сделка, после которой финансовое положение улучшится. От экстремальных развлечений откажитесь.

Телец

Звезды предупреждают: пятница — опасный день для занятий спортом и дальних путешествий.

Близнецы

Звезды обещают Близнецам потери, убытки и расставания. Но вы можете избежать всего этого, если настроитесь на позитив.

Рак

Ракам не рекомендуется вступать с кем-либо в конфликт. А вот от приглашения в гости не отказывайтесь.

Лев

Львы быстро все решат с работой и наладят личную жизнь. Не бойтесь расставаний.

Дева

Возможны выгодные контракты, встречи с нужными людьми и пополнение кошелька.

Весы

Весам следует обратить внимание на самочувствие. Возможны проблемы со здоровьем, особенно, со стороны щитовидной железы.

Скорпион

Пора отдыхать. Возможен упадок сил и неудовлетворительное самочувствие.

Стрелец

Родственнику понадобится помощь в сложном деле. Возможны финансовые потери.

Козерог

Возможны визиты неприятных людей. Поэтому отправляйтесь вечером на вечеринку или в ресторан.

Водолей

Возможны аварийные ситуации, которые возникнут не только по вашей вине.

Рыбы

Рыбам звезды обещают премию и лавры победителя. Но не забывайте о второй половинке, не отдаляйтесь.

Удачного вам дня!

Напомним, ранее мы публиковали брачный гороскоп.

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